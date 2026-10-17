En exclusiva en '¡De viernes!' , conocemos la contundente respuesta de Belén Esteban a la entrevista que concedió la semana pasada en este mismo programa Beatriz Trapote. La de Paracuellos contesta, punto por punto, a las declaraciones de la mujer de Víctor Trapote sobre su conflicto familiar y, además, reacciona a la llamada que protagonizó con Juls Janeiro en directo.

Además, vivió un momento de lo más emotivo cuando su sobrina, Juls Janeiro , entro por primera vez en directo al programa, a través de una llamada telefónica , para manifestar su total apoyo a Trapote. Una llamada sobre la que esta noche hemos conocido la reacción de Belén Esteban.

La semana pasada, Beatriz Trapote concedía una íntima entrevista en la que terminó emocionándose al relatar lo mucho que le ha afectado tanto personal como profesionalmente su guerra con Belén Esteban. También aseguró que ella siempre puso todo de su parte para mantener relación con Andrea Janeiro y lamentó que Belén no diese su brazo a torcer para "enterrar el hacha de guerra" de un conflicto con los Janeiro que dura ya más de 27 años.

La contundente respuesta de Belén Esteban a Beatriz Trapote

El programa ha mostrado las imágenes de la respuesta de Belén a Beatriz, quien ha reaccionado en directo a sus palabras. "La vi que lloraba sin lágrimas. Sinceramente, creo que no tiene nada que ver en lo que he vivido. No sabe ni de la misa la mitad", ha dicho Esteban, cuestionando el sufrimiento de la mujer de Víctor Janeiro:

"Yo también tengo una madre con 83 años que lo ha pasado muy mal. No solamente lo han pasado mal ellos. Ellos no se han preocupado nunca". También ha negado que, tal y como aseguró Beatriz Trapote, diese chivatazos a la prensa durante su relación y su ruptura con Jesulín de Ubrique.

En el plató, Beatriz Trapote ha reaccionado a las duras declaraciones de Belén: "Estos ojos no desprenderán lágrimas, pero a lo mejor desprenden muchas verdades y creo que es lo que le molesta. Cada vez que salgo en televisión se enfada y cree que la estoy atacando, cuando yo estoy hablando de mi verdad".

Asimismo ha asegurado: "Ella esta buscando en todo momento el quedar mal, que haya cosas negativas de la familia, para vivir de eso. Ha vivido toda la vida de eso".

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