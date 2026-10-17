Lolita recuerda sus amores del pasado: la relación oculta con Juan y Medio y la ruptura por teléfono con Paquirri

Lolita Flores se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para revivir algunos de los temas que más han marcado su historia y su pasado. La artista no ha dudado en sacar la cara por su sobrina, Alba Flores, y se ha llegado a emocionar al recordar a su hermano, Antonio Flores. Pero la cantante y actriz también ha hablado de algunos de los hombres que han pasado por su vida.
"Juan era muy ligón y se le hacía muchas guardias", desvela Lydia Lozano, que le pregunta a la invitada que por qué ocultaban ella y el presentador su relación: "Pues no lo sé, quizás para que la prensa no nos siguiera porque estábamos haciendo un programa de televisión". En este punto, le preguntan a Lolita si lo ocultaban más bien por él, y Lolita reconoce que es algo que nunca se ha preguntado.
"Imagino que llegaríamos a un acuerdo", añade Lolita. Llegaron a estar unos cuatro años juntos y apenas hay fotos de ellos. Juan cree que, "cuando sean viejitos", estarán de nuevo juntos, pero Lolita no aprueba esta idea: "Yo quiero a uno más joven que Juan para que me cuide, uno que por lo menos lo vea entrar y diga 'madre mía". "Sé que me quiso tanto o más que yo a él. Y me quiere. Y le quiero", remata la hija de Lola Flores.
Otro de los grandes amores de Lolita fue Paquirri. Cuenta que ella vivió en Cantora y que aún guarda una cosa muy especial que le regaló el torero. Él cortó la relación de un año y medio por Isabel Pantoja y Lolita reconoce que es algo que nunca le ha reprochado. Eso sí, esta ruptura se produjo a través de una llamada de teléfono que el torero le hizo cuando ella se encontraba en Buenos Aires.
"A día de hoy, yo no permitiría que me dejara por teléfono. Le diría 'si tienes cojones ven aquí y dímelo'. Tenía yo veintidós años... yo creo que te puedes enamorar a todas las edades y sentir algo parecido, depende de la época. Pero con veintidós años te enamoras de todo. Me enamoré de Paquirri sin darme cuenta, era mi amigo, vivóia con él y Carmen en su casa de República Argentina... Jamás lo hubiera imaginado. Me lo llegan a decir y hubiera dicho 'estáis locos".
Antonio Arribas fue el gran primer amor de Lolita. Así lo reconoce ella misma cuando sacan a relucir unas palabras que ella misma le escribió a este personaje de la crónica social y jet set marbellí: "Le guardo un cariño inmenso porque, una de la parte de lo que yo soy como mujer, se lo debo a él. Me enseñó a comer con cuatro tenedores con la jet set de Marbella y yo al principio tenía 17 años... aprendí muchísimo con él.
"Aprendí lo que era el bien y lo que era el mal y eso me ha enseñado a vivir a lo largo de mi vida y a lo largo de mi profesión. Lo tendré siempre en un altar", añade. ¿Pero por qué cortaron su relación? Lolita confiesa que la diferencia de edad hizo hincapié en su relación (se llevaban quince años) y que "él tenía otras historias con otras mujeres de su edad".