Lolita recuerda sus amores del pasado: la relación oculta con Juan y Medio y la ruptura por teléfono con Paquirri

Lolita Flores se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para revivir algunos de los temas que más han marcado su historia y su pasado. La artista no ha dudado en sacar la cara por su sobrina, Alba Flores, y se ha llegado a emocionar al recordar a su hermano, Antonio Flores. Pero la cantante y actriz también ha hablado de algunos de los hombres que han pasado por su vida .

Lolita Flores desvela por qué ocultó su relación con Juan y Medio

"Juan era muy ligón y se le hacía muchas guardias", desvela Lydia Lozano, que le pregunta a la invitada que por qué ocultaban ella y el presentador su relación: "Pues no lo sé, quizás para que la prensa no nos siguiera porque estábamos haciendo un programa de televisión". En este punto, le preguntan a Lolita si lo ocultaban más bien por él, y Lolita reconoce que es algo que nunca se ha preguntado.

"Imagino que llegaríamos a un acuerdo", añade Lolita. Llegaron a estar unos cuatro años juntos y apenas hay fotos de ellos. Juan cree que, "cuando sean viejitos", estarán de nuevo juntos, pero Lolita no aprueba esta idea: "Yo quiero a uno más joven que Juan para que me cuide, uno que por lo menos lo vea entrar y diga 'madre mía". "Sé que me quiso tanto o más que yo a él. Y me quiere. Y le quiero", remata la hija de Lola Flores.

Lolita: "A día de hoy, no permitiría que Paquirri me dejara por teléfono"

Otro de los grandes amores de Lolita fue Paquirri. Cuenta que ella vivió en Cantora y que aún guarda una cosa muy especial que le regaló el torero. Él cortó la relación de un año y medio por Isabel Pantoja y Lolita reconoce que es algo que nunca le ha reprochado. Eso sí, esta ruptura se produjo a través de una llamada de teléfono que el torero le hizo cuando ella se encontraba en Buenos Aires.