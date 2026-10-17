Belén Esteban y Terelu Campos se han reencontrado recientemente en el plató de '¡De viernes!' , pero, a pesar de la buena sintonía que ambas demostraron (una en calidad de colaboradora/entrevistadora y otra en calidad de invitada/entrevistada), la 'princesa del pueblo' considera que tienen una conversación pendiente: "Me gustaría comer con ella para hablar de algunas cosas".

Terelu Campos responde a posible reconciliación con Belén Esteban

Hace unas semanas, Terelu Campos confesó en el plató de ‘Supervivientes’ que Belén había sido “mala persona” con su hija, Alejandra Rubio, aunque la Esteban no piensa lo mismo: “Lo he podido hacer, pero no me siento culpable de eso porque, en ese momento, estaba haciendo las cosas mal. Me sienta peor que Terelu no me haya preguntado por mi madre”.

Nada más escuchar sus palabras, Terelu reconoce que, por su parte, no ha estado bien eso de que no le ha preguntado a Belén por su madre. “Ella me dijo que quería que tuviéramos una conversación y yo le he dicho que me llamara, que nunca me ha llamado y yo no se lo he cogido ni nunca me ha escrito y yo no le he contestado”.

¿Pero cuál es el origen de este enfrentamiento? “Vi que en n programa en el que trabajaba dijo ‘yo no quiero que esta persona esté en mi vida’ y claro, si tú escuchar a una compañera de muchos años decir eso, a la que tú no le has hecho nada, porque yo tengo la conciencia muy tranquila… Yo siempre me he creído la historia de Belén Esteban, aunque haya tenido manifestaciones desafortunadas”.