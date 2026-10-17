Lolita Flores, contundente sobre la actitud de Isabel Pantoja con sus hijos: "No la reconozco"

Lolita Flores se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' . La artista ha hablado sobre su hermano Antonio, sobre su sobrina y también sobre sus relaciones más sonadas , pero la hija de Lola Flores también ha tenido palabras para la que fuera su amiga, Isabel Pantoja .

Lolita Flores, sobre el estado de la finca Cantora

Lolita, que mantuvo un sonado romance con el torero Paquirri justo antes de que el diestro comenzara a salir con Isabel Pantoja, ha reaccionado al lamentable estado en el que se encuentra la finca que décadas atrás fue el signo del poderío del torero:

"Me dio mucha pena ver Cantora así, yo la finca la conocí cuando salía con Paquirri y entonces era mucho más chiquitita. Después conocí las dos Cantora que vinieron con las reformas. Yo no sé los motivos por los que una finca tan adorada por ellos ha llegado a estar así, tan destruida".

Lolita asegura no reconocer "a esta Isabel"

Pese a que durante muchos años entre Isabel Pantoja y Lolita Flores existió una evidente rivalidad y mala relación, lo cierto es que con el paso de los años las dos cantantes lograron limar asperezas e incluso pudo vérselas juntas en distintos eventos.

Sin embargo, la Isabel Pantoja que ahora presentan los medios de comunicación alejada de sus hijos y recluida no es la Isabel que Lolita Flores recuerda:

"Yo hace mucho que no hablo con Isabel, me gustaría saber de ella, no te voy a mentir. La última vez que hablé con ella fue cuando se murió su madre, le mandé un mensaje, me contestó muy cariñosa y ya está. A esta Isabel que me muestra la televisión yo no la conozco, a esta Isabel que no ve a sus hijos y a sus nietos yo no la conozco, yo conozco a una Isabel cariñosa amante de sus hijos y su familia, una Isabel casera y divertida".

Y además... Lolita Flores llora al recordar a su hermano Antonio y saca la cara por su sobrina ante las críticas: "Estoy harta de los insultos"

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