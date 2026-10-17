Lolita Flores llora al recordar a su hermano Antonio y saca la cara por su sobrina ante las críticas: "Estoy harta de los insultos"

Lolita Flores se abrió como nunca antes durante su entrevista en '¡De viernes!' al hablar, una vez más, sobre la dolorosa pérdida de su hermano, Antonio Flores y sobre el papel que ha tenido su sobrina en la gestión de este duelo.

Tres décadas después de su muerte, Alba Flores se volcaba en cuerpo y alma en un documental sobre la vida de su padre y lograba con él cerrar dolorosas heridas que afectaban a todos los miembros del clan. La actriz presentaba un proyecto que le permitió profundizar en la vida y la muerte del cantante y que le hizo comprender mejor la figura de su padre.

Lolita, que pese al paso del tiempo sigue llorando la ausencia de su hermano pequeño, se emocionaba en directo en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta:

"Mi hermano duele, mi hermano nos sigue doliendo a todos, nos duele muchísimo. He visto el documental que ha hecho mi sobrina una vez y ya no lo he vuelto a ver más. Ver el documental de mi hermano es ver la historia de mi vida, ver a mis padres, a mis hijos, Marbella… como dice Rosario ver nuestro paraíso. Mi hermana, viendo el documental, me dijo que ese iba a ser nuestro paraíso cuando nos muriésemos".

La mayor de los Flores admitió que la crudeza y emotividad de la producción e su sobrina habían sido tan intensas que solo ha sido capaz de ver el documental una vez. Para ella, asomarse a esta obra significa repasar de golpe la historia de su propia existencia, reviviendo la presencia de sus padres, la infancia de sus hijos y las vivencias compartidas en Marbella.

Lolita Flores saca la cara por su sobrina Alba Flores