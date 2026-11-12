Beatriz Trapote y Rosario Mohedano responden a Belén Esteban, Óscar Lozano revela la verdad sobre su relación y ruptura, y Massiel desvela traumáticos episodios de su vida jamás contados, en el especial '¡De Sábado!'

Beatriz Trapote y Rosario Mohedano se sentarán en el plató este sábado 14 de noviembre (22:00h) en Telecinco para responder a las declaraciones de Belén Esteban. Mohedano abordará sus palabras sobre Rosa Benito y su familia y los motivos que provocaron la ruptura de su antigua amistad. Por su parte, Trapote responderá a las críticas dirigidas a Víctor Janeiro y su familia, a quienes ha defendido durante las últimas semanas. ¿Cómo le han sentado las palabras de Belén? ¿Cuál ha sido la reacción de Jesulín de Ubrique?

Óscar Lozano, que mantuvo una relación sentimental con Belén Esteban durante dos años, recordará cómo fue su historia de amor, los verdaderos motivos de su ruptura y qué vínculo mantienen actualmente. El empresario, que describe a la Belén de aquella época como una mujer dulce, amable y con muchas ganas de vivir, explicará por qué terminó su historia en septiembre de 2002. Además, revelará cómo fue su último encuentro con Belén y qué ocurrió cuando conoció a su actual marido, Miguel.

En la entrevista más personal y difícil de su vida, Massiel romperá su silencio sobre episodios traumáticos y dolorosos de su pasado que nunca antes había contado. La cantante asegura que, tras el fallecimiento de los tres hombres de su vida y con el permiso de su hijo, ha llegado el momento de hablar de experiencias que durante años había preferido mantener en secreto. Entre otras revelaciones, relatará un traumático episodio vivido con una de sus parejas y compartirá recuerdos y heridas emocionales que han marcado su vida, mostrando una faceta desconocida de la mujer que hay detrás de la artista.