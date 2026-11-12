Belén Esteban regresa al plató para anunciar una importante decisión y ajustar cuentas con Rosa Benito, Rosario y Amador Mohedano, Víctor Janeiro, Beatriz Trapote y Alejandra Rubio, en '¡De Viernes!'

Tras cumplir 53 años, Belén Esteban se sentará de nuevo en el plató de '¡De viernes!' para responder a quienes han cargado duramente contra ella durante las últimas semanas. Abordará su enfrentamiento con Rosa Benito , que durante su participación en 'Supervivientes All Stars' ha reavivado una antigua guerra entre ambas, y responderá también a las declaraciones de Amador Mohedano y a las realizadas por Rosario Mohedano en su reciente entrevista en el programa.

También ajustará cuentas con Víctor Janeiro, que desde Honduras aseguró que su familia lo había pasado muy mal por culpa de ella, y con su mujer, Beatriz Trapote, que se sumó a estas críticas. ¿Qué tiene que decir Belén a quienes han vuelto a cuestionarla?

Además, responderá a las duras declaraciones de Alejandra Rubio y se reencontrará con Terelu Campos, con quien podrá abordar los desencuentros surgidos en los dos últimos años. ¿Conseguirán resolver sus cuentas pendientes y dejar atrás sus diferencias?

Por último, protagonizará su propia 'línea de la vida' recorriendo algunos de los episodios que han marcado su vida. ¿Cuál ha sido el momento más duro? ¿Llegó a pensar en dejarlo todo? ¿Se arrepiente de algo?