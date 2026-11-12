Beatriz Trapote revela el deseo de Juls Janeiro para su tío Víctor en la final de 'Supervivientes All Stars'

Beatriz Trapote ha viajado a Honduras para reencontrarse con su marido, Víctor Janeiro, tras 60 días separados por 'Supervivientes All Stars' . Antes de embarcar, la mujer del torero ha atendido a las cámaras en el aeropuerto y ha dejado claro que está completamente segura de la victoria del padre de sus hijos en la final del reality.

"Después de 20 años con Víctor, con una mirada le digo muchas cosas. Él ya sabe perfectamente. Ya le he dicho mucho en las conexiones que yo tenía de un minuto. Eso era como una locomotora", ha explicado Beatriz Trapote, que también ha hablado del apoyo incondicional de toda la familia Janeiro al concursante. "Jesús, María José, Humberto, las dos Cármenes, todos los hermanos están volcadísimos con Víctor", ha señalado. Además, ha desvelado que la madre de Víctor tiene muy claro cómo recibirlo: "Con huevos y las papas fritas".

Juls Janeiro moviliza a sus seguidores por Víctor

Pero Beatriz Trapote no está sola en su campaña de apoyo. Según ha revelado, Juls Janeiro también se ha volcado con su tío. "Julia me ha dicho 'yo espero que gane'. Lo ha compartido también en sus redes", ha contado Trapote, confirmando que la joven ha utilizado su altavoz digital para pedir el voto por Víctor.

En el programa se ha destacado la jugada estratégica de la familia, ya que Juls Janeiro cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, una cifra considerable para movilizar el voto del público. "Anda que no es lista la Trapote movilizando a los fans de Juls sabiendo que tiene más de 250.000 seguidores", ha comentado una de las voces del reportaje.

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