Raquel Mosquera, sobre las declaraciones de Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars': "Ha estado desacertada"

Raquel Mosquera ha entrado en directo en 'La tarde se mueve' para presentarse como nueva concursante de 'Gran Hermano VIP'. La empresaria y colaboradora de televisión ha repasado con Ion Aramendi su estado de ánimo antes de entrar en la casa, ha dado su opinión sobre las declaraciones de Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars' y ha abordado la difícil situación personal que atraviesa con su marido Isi, que fue detenido en Francia.
La peluquera no se ha mordido la lengua al ser preguntada por las últimas declaraciones de Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars'. Ha comentado que "ha estado desacertada con sus palabra", aunque no ha querido entra en detalles en su valoración. Sin embargo, sobre Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, Raquel ha preferido no pronunciarse y ha dejado entrever que no tiene intención de convertir ese tema en protagonista de su paso por 'Gran Hermano VIP'.
Con más de tres décadas en televisión entre colaboraciones, concursos y realities, Raquel Mosquera ha asegurado que quiere que el público la conozca de verdad. "Lo que me gustaría que la gente conociese es profundamente a Raquel Mosquera. Hay personas que se piensan que la conocen muy bien, pero no del todo", ha afirmado ante Ion Aramendi.
La concursante ha dejado claro que no piensa recurrir a estrategias dentro de la casa: "Cuando yo entre soy totalmente la persona que va a entrar ahí transparente, sin estrategia ni nada, porque, además, no sé hacerlas, con lo cual se me va a ver natural, tal cual como soy yo, como la vida misma". También ha querido mostrar su lado más desenfadado: "Yo soy una mujer seria, me gusta muy perfeccionista, todo para el trabajo, pero luego, a la hora que yo desconecto, soy como una niña chica, me gusta divertirme, me gusta que se rían conmigo, yo también con la gente, no de la gente, que eso es muy importante".
Ion Aramendi ha recordado que la participación de Raquel Mosquera en 'Gran Hermano VIP' coincide con "uno de los momentos quizás más duros y complicados" de su vida: la detención de su pareja en Francia. El presentador le ha preguntado por su situación sentimental y la empresaria ha confirmado que todo sigue bien y ha reivindicado su carácter: "Yo soy una mujer luchadora de siempre, desde que era muy chiquitita. Y me gusta afrontar las cosas".