Raquel Mosquera, sobre las declaraciones de Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars': "Ha estado desacertada"

La tarde se mueve 11 noviembre 2026

La peluquera ha confirmado en 'La tarde se mueve' su participación en 'Gran Hermano VIP' y ha dado su opinión sobre las declaraciones que ha hecho Rosa Benito en Honduras

Raquel Mosquera ha entrado en directo en 'La tarde se mueve' para presentarse como nueva concursante de 'Gran Hermano VIP'. La empresaria y colaboradora de televisión ha repasado con Ion Aramendi su estado de ánimo antes de entrar en la casa, ha dado su opinión sobre las declaraciones de Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars' y ha abordado la difícil situación personal que atraviesa con su marido Isi, que fue detenido en Francia.

Raquel Mosquera carga contra Rosa Benito y evita hablar de Rocío Carrasco La peluquera no se ha mordido la lengua al ser preguntada por las últimas declaraciones de Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars'. Ha comentado que "ha estado desacertada con sus palabra", aunque no ha querido entra en detalles en su valoración. Sin embargo, sobre Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, Raquel ha preferido no pronunciarse y ha dejado entrever que no tiene intención de convertir ese tema en protagonista de su paso por 'Gran Hermano VIP'. Con más de tres décadas en televisión entre colaboraciones, concursos y realities, Raquel Mosquera ha asegurado que quiere que el público la conozca de verdad. "Lo que me gustaría que la gente conociese es profundamente a Raquel Mosquera. Hay personas que se piensan que la conocen muy bien, pero no del todo", ha afirmado ante Ion Aramendi.