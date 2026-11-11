Sheila Casas revela que no tiene instinto maternal y explica por qué ha decidido congelar sus óvulos

Sheila Casas ha protagonizado uno de los momentos más personales de 'La tarde se mueve' al confirmar en directo que ha decidido congelar sus óvulos y ha compartido los motivos de esta decisión, dejando clara su postura sobre la maternidad: a sus 38 años, nunca ha querido ser madre , pero no descarta cambiar de opinión en el futuro.

La hermana de Mario Casas y Óscar Casas ha abordado la cuestión sin rodeos. En el reportaje emitido durante el programa se ha recordado que, especialmente cuando mantuvo una mediática relación con Álvaro Muñoz Escassi, la pregunta sobre la maternidad fue una de las que más la persiguió. Sheila Casas siempre tuvo la misma respuesta: "No quiero ser madre. Nunca me ha nacido el instinto maternal".

En aquel momento, según ha recogido el reportaje, Escassi también se pronunció sobre el tema: "Ella tampoco es de niños y me parece muy bien, porque yo ya tampoco tengo edad". Pero más allá de sus relaciones, Sheila Casas ha insistido en que su postura ha sido siempre la misma con todas sus parejas: "Siempre que empiezo con una pareja, lo digo. O sea, yo mi idea de nunca ha sido ser madre".

El proceso de vitrificación de ovocitos y el plan B de Sheila Casas

Pese a tener claro que la maternidad no entra en sus planes, Sheila Casas ha optado por un plan B. La vitrificación de ovocitos es un procedimiento médico que consiste en un tratamiento hormonal de aproximadamente 14 días, durante los cuales la paciente debe administrarse pinchazos diarios. Tras ese periodo, se extraen los óvulos para conservarlos congelados a la espera de un posible uso futuro. La colaboradora ha confirmado que se ha sometido a este proceso: "Sí, es verdad que tengo óvulos congelados".

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