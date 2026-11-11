Fabiola Martínez ha protagonizado una de las portadas más comentadas de la semana. La exmujer de Bertín Osborne ha posado en la revista 'Hola' para celebrar los 18 años de su hijo Carlos , luciendo con orgullo su nuevo look: pelo canoso y natural.

Una decisión que, según se ha abordado en 'Vamos a ver', le ha costado un aluvión de críticas en redes sociales, pero ante las que Fabiola se ha mostrado firme. "Me han dado mucha caña las mujeres con el tema de las canas, pero como hago lo que yo quiero", ha asegurado la propia Fabiola Martínez.

Fabiola, inspirada en Charlize Theron para lucir sus canas

La venezolana ha explicado que su cambio de imagen responde a una decisión meditada y personal. "Estoy en transición de las canas, pero ya estoy cansada de contarlo a todo el mundo", ha reconocido. Su referente estético no es otro que Charlize Theron: "Estoy inspirada en Charlize Theron. Le he dicho: sí, ella puede. Yo también", ha afirmado Fabiola.

Según ha detallado, su objetivo es claro: "La idea es ya dejarme mi color, quitarme todo el tinte, acabar con los restos de tinte y dejarme mi pelo natural". Un proceso que, como ella misma ha reconocido, requiere sanear el cabello antes de mostrar el resultado definitivo.

Sin embargo, las redes sociales no han sido amables con su decisión. El programa ha recogido algunos de los comentarios más duros que ha recibido: "Eres muy guapa, pero no te favorecen. El color oscuro es lo tuyo. Te has echado años encima", decía uno de los mensajes. "No me gusta el corte y el color no te hace justicia. Linda Fabiola, pero no te dejes las canas", rezaba otro. También se ha leído un comentario que reconocía: "No me gusta nada, con lo divina que estabas. Pero eres tú quien debe estar bien".

Las celebrities que también han dicho adiós al tinte

Fabiola Martínez no está sola en esta tendencia. Celebridades internacionales como Meryl Streep, Andie MacDowell o Helen Mirren ya iniciaron antes el camino de lucir sus canas con naturalidad. Más cerca, actrices y figuras públicas españolas como Ángela Molina, Laura Sánchez y la propia Reina Letizia también han optado por olvidarse de los tintes y mostrar su pelo tal como es.

Patricia Pardo ha defendido la postura de Fabiola en el plató: "La cuestión es que ella quiere llevar canas, se las lleve. Y Fabiola, aparte, es que le favorece", ha señalado la presentadora. Una colaboradora del programa ha coincidido en esa línea y ha lamentado el peso de las críticas en internet: "Basarnos en las críticas de redes sociales, que la gente solamente entra para criticar... Cada uno lleva las canas como quiere", ha apuntado.

Marisa Martín-Blázquez también ha intervenido brevemente en el debate, que ha derivado en un intercambio distendido entre los colaboradores sobre si a ellos mismos les critican por sus canas. "También me han dicho que me las tiña. No, porque no me importa", ha comentado uno de los tertulianos, restando importancia a la presión social y cerrando un debate en el que el plató ha coincidido en respaldar la libertad de Fabiola Martínez para elegir su imagen.

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