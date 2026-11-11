Exclusiva | Se confirma la ruptura de Rocío Flores y Manuel Bedmar: "Llevan dos años separados"

'La tarde se mueve' ha confirmado en exclusiva la ruptura definitiva entre Rocío Flores y Manuel Bedmar después de una relación de más de cinco años. El programa de Telecinco, presentado por Ion Aramendi, ha desvelado que ha sido el propio Bedmar quien ha reconocido la separación, poniendo fin a meses de especulaciones y rumores que la pareja nunca había querido confirmar públicamente.

Ha sido Darío del Alcázar, reportero del programa, quien ha destapado la exclusiva tras una investigación de varios meses. Según ha explicado, el pasado 18 de marzo ya pudo hablar con Manuel Bedmar y este le confirmó la ruptura: "Yo el 18 de marzo de este año ya puedo hablar con él y me confirma la ruptura". Sin embargo, Bedmar le pidió que no lo hiciera público en ese momento porque coincidía con el distanciamiento de Gloria Camila y Rocío Flores.

En las declaraciones recogidas por el programa, Bedmar ha sido claro: "Simplemente hemos tenido una relación creo que íntima. Entonces no creo que tenga que dar explicaciones de cómo nos llevamos", ha afirmado. Preguntado por Darío del Alcázar sobre si guarda buen recuerdo de Rocío, Bedmar ha respondido con un escueto "sí", y sobre si ella tiene buen recuerdo de él, ha contestado: "Espero".

Rocío Flores y Manuel Bedmar: una ruptura que venía de lejos

Darío del Alcázar ha detallado que Bedmar le ha confirmado que llevan "aproximadamente 2 años separados", aunque con constantes idas y venidas. Además, ha revelado que ambos comparten el perro, que ahora se ha quedado con Rocío, y que también comparten trabajo. Sobre la actitud de Bedmar ante los medios, el colaborador ha sido claro: "Dice que no le gusta nada la tele. Yo le he propuesto ir a 'Supervivientes', a 'La isla de las tentaciones'. Me ha dicho que él no quiere nada de televisión".

Manuel desmiente vender contenido para adultos

El reportero le ha explicado a Ion Aramendi que esa no ha sido la única investigación que ha hecho, pues también ha comprobado si es cierto que Manuel Bedmar comparte contenido para adultos en internet, como aseguró John Ka en 'En todas las salsas'.