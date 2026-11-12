Amador Mohedano responde en 'La tarde se mueve' a las declaraciones de Rosa Benito

Amador Mohedano ha conectado en directo en 'La tarde se mueve' para responder a las declaraciones que Rosa Benito ha hecho sobre él durante su participación en 'Supervivientes All Stars' . El programa, presentado por Ion Aramendi , le ha mostrado las palabras de su exmujer, que le acusa de haber perdido la herencia de Rocío Jurado destinada a sus hijos por no pagar a Hacienda y de haberle hecho "la vida imposible" tras su paso por 'Supervivientes' en 2011: "Decían que yo estaba liada con Montalvo y este como que se lo creyó".

Amador Mohedano reconoce sus errores

Preguntado directamente por Ion Aramendi, Amador Mohedano ha reconocido que cometió errores, pero ha querido matizar la versión de su exmujer. "Rosa no metió la pata como yo, desde luego. Ella podía meter la pata en otras cosas", ha afirmado. Sobre la acusación de que le daba "pavor" ir a casa, Amador ha ofrecido su versión: "Yo veía que de pronto cosas que se me había dicho a mí, o estando ella en la isla, los comentarios que hacían los colaboradores... Pues yo decía: mira, me da mucha rabia que si me estás diciendo de esta persona o este tío una cosa en contra mía, cómo te veo yo a ti riéndote con él".

En el plató, Belén Rodríguez le ha espetado un escueto "perdiste", y se le ha recordado que su hija Rosario también ha hablado, señalando que "la situación era supercomplicada en casa" porque Amador "se lo echaba todo en cara a Rosa". Ante la pregunta de si su hija apoya más la versión de su exmujer, Amador ha respondido con resignación: "Es fácil que la apoye más porque está con ella viviendo siempre". Aun así, ha insistido: "Yo tengo mi versión, que no es la mejor. Pero vuelvo a decir que yo he tratado de hacer las cosas después de mis errores lo mejor posible. Lo que he podido conseguir lo he conseguido y lo que no, pues mira".

Amador Mohedano valora la posible retirada televisiva de Rosa Benito

El programa también le ha mostrado las declaraciones en las que Rosa Benito ha anunciado su intención de retirarse de la televisión. Amador Mohedano ha valorado positivamente esa decisión: "Yo creo que lo que dijo ella en la isla es cierto. Yo creo que ella quiere dejar la televisión ya". El hermano de Rocío Jurado ha añadido que "llega un momento en que cansa mucho" y que "me gusta que la haya hecho", aunque ha matizado que cree que Rosa "no desaparecerá de pronto" y que "habrá otras cosillas que pudiera hacer". Belén Rodríguez, por su parte, ha recordado que la final de 'Supervivientes' se celebra esta noche y ha dejado en el aire la pregunta de si Rosa desaparecerá ya de la pequeña pantalla o continuará con algún formato posterior.

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