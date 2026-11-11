Carmen Borrego, tras la ausencia de su sobrina Alejandra Rubio en su cumpleaños: "La invité, ella me dio una explicación y yo me la creí"

La fiesta de cumpleaños de Carmen Borrego ha vuelto a poner el foco en las dinámicas familiares del clan Campos. En 'Vamos a ver' , la colaboradora ha abordado la ausencia más comentada de la celebración: la de su sobrina Alejandra Rubio , que no acudió al evento alegando que no tenía con quién dejar a sus hijos pequeños.

Según ha relatado la propia Carmen Borrego en el programa, Alejandra Rubio sí estaba invitada a la fiesta, pero finalmente no pudo asistir. "Alejandra está invitada, por supuesto, pero no puede venir porque no tenía con quién dejar a los peques", ha explicado Carmen Borrego. La colaboradora ha detallado que su sobrina le trasladó las dificultades logísticas: "Me dijo: Tienes que elegir, o mi hermana o yo, pero no a todos".

La explicación no ha convencido a todos los presentes. Una de las voces del reportaje ha señalado que una madre con un niño menor de dos años y una bebé de dos meses puede tener dificultades para acudir a este tipo de eventos. Sin embargo, Carmen Borrego ha querido dejar claro que acepta la justificación de su sobrina: "Estaría preocupada si no hubiera invitado a Alejandra a mi cumpleaños, porque me hubiera parecido mal. Pero como yo la invité y ella me dio una explicación y yo me la creí. Pero bueno, ya está".

Pese a su tono comprensivo, Carmen Borrego no ha ocultado que le habría gustado contar con su presencia: "Me hubiera encantado que viniera", ha reconocido, aunque ha matizado que era tarde y que con niños pequeños la situación se complica.

José María Almoguera y la pullita entre primos

El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, no se ha quedado callado ante la ausencia de su prima. Según ha recogido el reportaje del programa, José María Almoguera ha señalado que él también tiene hijos y, sin embargo, no ha faltado a la celebración de su madre. Una de las personas presentes en la fiesta ha reaccionado con un escueto: "Ay, siempre tiene algo que decir".

El programa ha calificado este intercambio como "una nueva pullita entre primos", a los que ha descrito como "condenados a no entenderse". En el plató, Carmen Borrego ha defendido a su hijo: "No es que él haya dicho 'ay, ponme un micrófono'. Le han hecho una pregunta y él ha contestado de manera bastante educada". La colaboradora ha añadido que entiende la postura de José María Almoguera: "Se podía haber organizado, porque también es normal que a él le duela que su madre no venga".

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