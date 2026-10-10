Amador Mohedano visita el plató de '¡De viernes!' tras las últimas declaraciones de Rosa Benito en el puente de las emociones de 'Supervivientes All Stars'. La exmujer del hermano de Rocío Jurado se sinceró como nunca en Honduras sobre su divorcio, marcado por las numerosas infidelidades de Amador, que le afectaron psicológicamente. También recordó lo complicado que fue para ella afrontar esa etapa, a la que se sumó la deuda de más de 423.000 euros que tenía con Hacienda.

"Yo pasé por una clínica mental porque no entendía cómo una persona que me quería recuperar podía estar engañándome con otras mujeres", fueron parte de las palabras de Rosa Benito, que rota de dolor reconoció que durante esta etapa "se volvió loca": "No lo entendí, me volví loca, quería descansar porque no era justo lo que yo estaba viviendo".

Esta noche, Amador Mohedano se pronuncia después de las duras declaraciones de Rosa Benito, concretamente sobre el duro episodio en el que esta "quiso descansar para siempre": "Me llamó a Chipiona mi cuñada Mari Ángeles y en ese momento fui corriendo. Yo llegué a Madrid temblando, me hinqué de rodillas y empezamos los dos a llorar, yo más todavía".

También reconoce que tuvo cargo de conciencia por lo que pasó: "Yo no soy ningún santo. Ha pasado mucho tiempo, se han arreglado muchas cosas y bueno me da bastante pena. En ese momento se juntaron varias cosas".

Amador Mohedano cuestiona la deuda de Rosa Benito

En la entrevista, Amador Mohedano ha hablado también sobre la gran deuda de la que Rosa Benito habló en 'Supervivientes All Stars', la cual todavía continua pagando. Sobre este tema, el hermano de Rocío Jurado se ha mostrado mucho más reacio con su exmujer, poniendo en duda su relato: