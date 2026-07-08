La tensión ha saltado como nunca en el último programa de '¡De lunes a viernes!' entre Terelu Campos y Óscar Repo , un colaborador que se ha estrenado este mismo miércoles y con quien la hija mayor de las Campos tiene rencillas del pasado. "La tarde se presenta movidita. Tenemos varios frentes abiertos" , avisaba Bea Archidona .

Y es que todo viene por un vídeo que Óscar Repo publicó en sus redes sociales hace relativamente poco, en el que habla de Terelu Campos y todo lo que le rodea. Un vídeo por el que, según ha confesado Óscar Repo, Terelu "no le ha recibido muy bien".

"Has dado una información que no es real", ha dicho Terelu Campos, muy cabreada. Óscar Repo ha subrayado que Terelu ha tenido "un punto de desprecio" con él, mientras contaba que la colaboradora le preguntó "cómo se llamaba".

Terelu Campos ha intentado pasar el tema, pero posteriormente se han visto las caras y la tensión ha aumentado todavía más entre ellos.

Salta la tensión como nunca entre Óscar Repo y Terelu Campos

Una vez los dos sentados cara a cara, Terelu ha insistido en que lo que Óscar Repo dijo en su información "no es verdad": "Lo dejo y que cada uno diga lo que quiera".

"Yo estoy en la televisión porque los que mandan deben decidir que hago algo bien", ha afirmado Terelu Campos, provocando un fuerte aplauso del público.

Por su parte, Óscar Repo ha pronunciado unas tajantes palabras: "¿Me hablaste con educación en la rueda de prensa o con un tonito de desprecio muy Terelu?", mientras que Terelu Campos ha preferido "no entrar en ningún tipo de discusión". "Ahí no nos conocíamos", ha añadido la colaboradora.

Finalmente, la calma ha llegado entre ambos tras protagonizar uno de los momentos de mayor tensión vividos en el último programa de '¡De lunes a viernes!'.

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