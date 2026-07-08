Una vez más, '¡De lunes a viernes!' ha sido testigo de nuevas imágenes de Cantora , en las que se muestran algunos rincones hasta ahora desconocidos de la finca más famosa de España. Sin duda, si hay algo que ha sorprendido en plató es el estado actual del lugar donde vivió durante tantos años Isabel Pantoja , lo que ha generado numerosas reacciones, especialmente la férrea defensa de Rosa Benito .

"A todos nos sorprende muchísimo. Estamos viendo la decadencia más espeluznante. Pero una casa refleja al propietario, y si una propietaria no quiere ni a sus hijos, empleados ni amigos, ¿cómo va a querer a una casa? Ese es el mayor desprecio que Isabel Pantoja le puede hacer a la familia Rivera", ha dicho María Jesús Ruiz, modelo, actriz y colaboradora del programa de Telecinco.

Algunas colaboradoras, como Terelu, se han mostrado más cautelosas: "Mantener un cortijo de esa envergadura... Si no se hubiera dejado tan deteriorado, se habría podido invertir un poco de dinero...".

Rosa Benito, que hasta ese momento había permanecido callada, ha intervenido para recordar que solo la gente que trabaja en el campo sabe lo que supone mantener una finca así: "Es el día a día... Aquí Isabel ha metido muchísimo dinero. ¡Esto lleva 42 años siendo propiedad de Isabel Pantoja! ¿Vale?".

"Ella pasó por situaciones muy difíciles...", ha añadido una Rosa Benito que ya no podía contenerse.

"¡Ya está bien! ¡No todo es tan malo de Isabel Pantoja!", ha exclamado Rosa Benito, protagonizando una férrea defensa de la tonadillera. Tras sus palabras, las reacciones y los comentarios entre los colaboradores no se hicieron esperar.

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