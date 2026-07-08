La guerra entre Luis Pliego y Alejandra Rubio continúa tras la publicación de la novela de la hija de Terelu Campos. Una primera novela que, desde que salió a la luz, el director de la revista 'Lecturas' se ha encargado de 'desnudarla' al completo, confesando las bajas cifras de ventas que está cosechando la influencer y provocando la reacción de esta, asegurando que no acepta consejos de gente "que no es relevante".

Luis Pliego ha vuelto a la carga, contando que "si cogemos lo que vendió Alejandra en el primer mes y le restamos las ventas de su segundo mes, nos daría el titular, que es que en su segundo mes en las librerías, Alejandra Rubio ha vendido 487 ejemplares".

Algo que, según el periodista, sigue estando muy por debajo de las expectativas de venta de muchos libros: "Se vende más la hoja parroquial de cualquier iglesia. ¡Estamos hablando de 487 ejemplares!", ha sido el zasca de Luis Pliego en pleno directo de 'El verano se mueve'.