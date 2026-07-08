Tras tener citas con Alexis y Jorge, Luciana Tagmani ha revelado que quiere tener una cita con Lorenzo Romero . Una información que ha sorprendido mucho a las 'Consejeras del amor', especialmente a Ana Santiago, que fue compañera de ambos en 'Casados a primera vista' . "¿Qué dices? ¿Es una broma?", le ha preguntado la malagueña a la mallorquina, que ha desvelado que comenzó a sentirse atraída por su amigo hace tan solo una semana.

"Yo cuando un chico tiene novia para mí pierde el atractivo, pero Lorenzo ahora está soltero y creo que era la oportunidad de conocernos", ha explicado la enfermera, que ha dejado muy sorprendida a Anabel Pantoja, que le ha dicho que quienes van a alucinar aún más van a ser Laura Ulldemolins y Borja Rus, que son ex de Lorenzo y Luciana, respectivamente.

Laura comenzó su relación con Borja, ex de Luciana, sin comunicárselo a la enfermera, que ha asegurado que no le ha pedido una cita a Lorenzo "por despecho ni por venganza", sino porque le parece un chico "atractivo". El soltero ha tomado la palabra y ha explicado que la ve como una amiga: "Eres una tía encantadora y me has ayudado y me has apoyado mucho después de 'Casados a primera vista', te llevo en el corazón".

"Cada vez estás más guapa y te veo más guapa", ha añadido Lorenzo, que ha matizado que no siente atracción sexual por Luciana y que no quiere tener una cita ahora con ella: "En un futuro, si las cosas siguen así, podemos tener una cita". También ha añadido que otra de las razones por las que no quiere poner en riesgo su amistad teniendo una cita: "Si se da un paso más la amistad se puede romper y no es lo que yo quiero con Luciana".

Carlos Lozano le ha preguntado a Alexis, soltero interesado en conocer a Luciana, qué opinaría si tuviera una cita con Lorenzo. "Yo prefiero que Luciana salga de dudas y que pueda ver si es una amistad o algo más, pero no me va a molestar", ha respondido el francés. En la misma línea se ha pronunciado Ainhara, la soltera que está teniendo citas con el sevillano: "No pasa nada, aquí vienen a conocer todos con todos y al final no es mi pareja".

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