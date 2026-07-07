Jorge ha protagonizado un enfrentamiento con Carmen porque no le ha gustado nada que la soltera le dijera a Rafa durante su cita que se había sentido engañada por él al ocultarle el momento en el que iba a tener una cita con Luciana. La murciana se ha sentido desbordada en este rifirrafe y ha terminado abandonando el plató de 'Amor... ¡O lo que surja!' entre lágrimas , momento en el que otra soltera, Laura, ha aprovechado para tomar el micrófono y arremeter contra Jorge .

Laura no había hablado previamente en el plató y Jorge ha asegurado que quería hablar para tener un minuto de atención, pero ella ha proseguido, haciéndole caso omiso, y ha revelado que el entrenador había tratado de "saltarse las normas" con María, pretendienta de Jordi, a la que le había dicho por señas que debía dejar de pretender al Diamante de 'Amor... ¡O lo que surja!' para unirse a la grada de solteras.

"Me vas a decir ahora tú las bromas que puedo hacer", le ha respondido Jorge, que ha mantenido que no se ha saltado las normas en ningún momento y que le hizo esa broma a María porque la considera una chica muy atractiva desde que la vio desayunando en el hotel en el que se alojan los participantes del programa.

Unos minutos después, la tensión entre ellos ha continuado y ha sido cuando Esther, otra de las solteras, ha intervenido y ha destapado que tienen un pasado en común. "Fue un lío de una noche", ha desvelado Laura, que ha compartido su versión de lo que ocurrió en ese encuentro; una versión diferente a la que ha compartido Jorge, con el que ha protagonizado un rifirrafe en plató.

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