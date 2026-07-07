Dos discusiones han sido el origen del llanto de Carmen, que ha decidido abandonar el plató de 'Amor... ¡O lo que surja!' acompañada por otra de las solteras, Myriam, que ha tratado de calmarla. Todo comenzaba minutos antes, cuando Rafa le explicaba a la murciana que consideraba que se había equivocado al escoger en primer lugar a Jorge , soltero 20 años menor que ella, en lugar de centrarse en los solteros de su franja de edad.

Anabel Pantoja se ha mostrado de acuerdo con Rafa: "También pediste a Lorenzo, que es jovencito". Carmen ha admitido que se centró mucho en los solteros que le parecieron más guapos: "Tienes toda la razón; al principio, iba un poco perdida y tengo que fijarme en una persona más acorde a mí, lo tengo claro".

Rafa ha continuado diciéndole que le parece que se equivocó al decir al comienzo que le gustaban jóvenes y Carmen ha replicado que ya ha cambiado de opinión y que quiere conocer a hombres de su franja de edad. Ha sido entonces cuando ha intervenido Jorge, que ha expresado que no le ha gustado nada que la murciana dijera en su cita con Rafa que él le había engañado.

Jorge le ha dicho a Carmen que considera que no acepta el rechazo y ella ha admitido que le cuesta encajar ciertas cosas. Rafa ha retomado la palabra y ha explicado que él tampoco quiere seguir conociendo a la murciana: "Sigo sin conectar y en la cita le hice dos preguntas y sus respuestas no encajaron conmigo".

Anabel Pantoja ha querido saber qué preguntas eran esas y Rafa ha explicado que le preguntó a Carmen si preferiría estar en una playa salvaje o en una que contase con un chiringuito y que ella le dijo que ambas cosas. La 'Consejera del amor' le ha dicho al andaluz que cree que es "una excusa" para rechazar a la soltera.

Al llegar el momento del baile, Carmen ha discutido con Rafa, algo que ha percibido Carlos Lozano, que les ha pedido que aclarasen que estaba sucediendo. "Le he dicho que me estáis juzgando porque en mi vídeo de presentación dije que había estado con un chico de 22 años", ha desvelado la soltera, que ha sido interrumpida con Lorenzo y Jorge.

"¡Está bien ya! Que es un chulo... ¡Chulo!", ha estallado Carmen contra Jorge, que se ha mostrado muy molesto por ese calificativo. Carlos Lozano le ha pedido a la soltera que se disculpase y ella ha pedido perdón y ha revelado que se estaba sintiendo "atacada" y que se estaba planteando abandonar el programa.

El presentador ha pedido serenidad y le ha pedido a la murciana que no se marche; pero ella se ha visto desbordada y ha roto a llorar, tras lo cual ha abandonado el plató acompañada por Myriam. Unos minutos después, ha regresado a plató y ha explicado que baraja continuar en 'Amor... ¡O lo que surja!' porque está interesada en conocer a José Antonio, soltero favorito de Jennifer.

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