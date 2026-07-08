Ari, Diamante de 'Amor... ¡O lo que surja!' , no tuvo una tarde fácil la semana pasada cuando descubrió por boca de Borja, uno de sus pretendientes, que tres de sus pretendientes favoritos habrían criticado su físico . El andaluz aseguró que había escuchado a Antonio, Álex y Marcos decir que "no era tan guapa" y que no les parecía bien que le diera tanta importancia a la altura.

Guillermo confirmó que había habido comentarios negativos hacia Ari, aunque no quiso desvelar quiénes habían sido los responsables. A la salida de plató, todos los pretendientes menos Borja, abordaron la situación y Guillermo les recomendó a sus compañeros que fueran sinceros con su Diamante. Ari ha escuchado la conversación desde plató y les ha pedido que a partir de ahora "sean totalmente sinceros" con ella.

También ha desvelado que su ranking de favoritos ha cambiado: "Ahora mismo las personas que más sinceras veo son Alejandro, Guillermo y Alessandro". Carlos Lozano ha subrayado que no ha incluido a Antonio, que antes de la polémica era su preferido, y Ari ha explicado que ha tomado la decisión de quitarle del ranking y de tener una charla con él: "Hemos hablado un poquito durante el baile y necesitamos un momento más en privado porque a mí Antonio me gusta".

Antonio se ha mostrado molesto y le ha reprochado a su Diamante haber creído a sus compañeros sin escuchar sus explicaciones: "Se me ha acusado de decir que no era tan guapa o que no se la presentaría a mis padres, pero son cosas que no he dicho y la están envenenando". Ari le ha confesado que no sabe a quién creer y que prefiere tener una conversación con él antes de tomar nuevas decisiones.

La primera cita con Guillermo

Ari ha recuperado la sonrisa al hablar de su primera cita con Guillermo, que ha tenido lugar en una piscina. En su encuentro, han hablado acerca de la polémica con el resto de pretendientes. "Yo sé que se dijeron cosas que están fuera de lugar", le ha revelado él, que ha añadido: "Si dicen algo de la altura pues que se retiren y me quedo y contigo".

Tras abordar ese tema, han comenzado a hablar de otros asuntos y han terminado bañándose en la piscina. Jordi ha confesado que su favorito para su compañera es Guillermo. "Siempre me dice que le gusta mucho y a mí también", ha añadido Ari.

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