Guía definitiva del País Vasco Francés: todo lo que tienes que saber para no perderte nada de esta zona

Viajeros Cuatro 08 julio 2026

‘Viajeros Cuatro’ visita el País Vasco Francés en su cuarta entrega, una zona cargada de historia y tradición que une España y Francia

'Viajeros Cuatro' recorre el País Vasco Francés, una de las regiones más auténticas del sur de Francia. Un territorio donde el Atlántico se encuentra con los Pirineos y donde la cultura vasca conserva una personalidad propia a ambos lados de la frontera. Aquí descubrimos pueblos marineros llenos de historia, ciudades elegantes que fueron refugio de la aristocracia europea, cuevas milenarias, montañas vinculadas al contrabando y algunas de las tradiciones gastronómicas más reconocidas de Francia. El País Vasco Francés forma parte del departamento de Pirineos Atlánticos y cuenta con cerca de 320.000 habitantes repartidos entre la costa y el interior. Una región famosa por sus casas blancas con entramados rojos, sus mercados tradicionales, sus deportes rurales, el surf y una gastronomía donde destacan el pescado, los quesos de oveja, el jamón de Bayona y el célebre pimiento de Espelette.

Dónde ir Comenzamos en San Juan de Luz, uno de los pueblos más bonitos de la costa vasca francesa. Aquí descubrimos el paseo por la Grande Plage, su historia vinculada a una famosa boda real, paseamos por la Rue Gambetta, la calle principal, y visitamos edificios históricos como la Iglesia de San Juan Bautista, los famosos macarons de Maison Adam o el Castillo de Urtubie. En Bayona paseamos junto al río Nive, recorremos el casco histórico, visitamos el mercado de Les Halles y descubrimos por qué el jamón de Bayona es uno de los productos gastronómicos más famosos de Francia. La siguiente parada es Biarritz, antigua residencia de verano de emperatrices y aristócratas europeos. Sus elegantes mansiones, la Grande Plage, el Port des Pêcheurs y lugares como el Rocher de la Vierge convierten la ciudad en uno de los destinos más exclusivos del Atlántico. En el interior nos espera Sara, desde donde exploramos sus famosas cuevas prehistóricas y subimos en el histórico tren cremallera de La Rhune, una montaña cargada de leyendas. La ruta continúa en Hendaya, donde encontramos la playa más larga de toda la costa vasca francesa. Allí también conoceremos algunos de los tradicionales deportes rurales vascos. También visitamos Saint-Jean-Pied-de-Port, uno de los pueblos más importantes del Camino de Santiago francés.

Cómo moverse La mejor forma de recorrer el País Vasco Francés es en coche. Aunque existe una buena conexión ferroviaria entre las localidades costeras, disponer de vehículo permite acceder fácilmente a pueblos del interior como Sara, Espelette o Saint-Jean-Pied-de-Port. Importante: En verano algunas localidades costeras pueden registrar bastante tráfico.

Muchos centros históricos tienen zonas peatonales.

Los aparcamientos suelen ser de pago en Biarritz, Bayona y San Juan de Luz.

Qué comer La gastronomía es uno de los grandes atractivos del País Vasco Francés. La cocina combina tradición vasca y francesa, con productos de gran calidad procedentes tanto del mar como de la montaña. Entre los imprescindibles: Jamón de Bayona , uno de los productos más famosos de la región.

Axoa de ternera , un guiso tradicional elaborado con carne de ternera y pimiento de Espelette.

Gateau Basque , el postre más representativo del territorio, elaborado normalmente con crema pastelera o mermelada de cereza negra.

Queso de oveja Ossau-Iraty , producido en los valles pirenaicos.

Pimiento de Espelette , considerado uno de los símbolos gastronómicos de la región.

Macarons de San Juan de Luz, cuya receta local se remonta al siglo XVII. Dónde dormir El País Vasco Francés ofrece alojamientos para todos los gustos. Si buscas ambiente costero: San Juan de Luz es una de las mejores bases para explorar la región.

Biarritz combina playa, gastronomía y una amplia oferta hotelera. Para una experiencia más exclusiva: Hotel du Palais (Biarritz), antiguo palacio de verano de la emperatriz Eugenia de Montijo y uno de los hoteles más emblemáticos de Francia. Si prefieres tranquilidad y naturaleza: Sara y Espelette ofrecen alojamientos rurales rodeados de montañas y paisajes tradicionales vascos.

Saint-Jean-Pied-de-Port permite disfrutar de la atmósfera del Camino de Santiago en un entorno histórico único.