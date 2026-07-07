La tensión ha saltado como nunca en el último programa de '¡De lunes a viernes!' después de un inesperado choque entre Pepi Valladares y Carlos Corbacho en pleno directo.

Todo ha ocurrido cuando Claudia Chachón, desde su desconocimiento, ha preguntado cómo puede estar "así la casa" y "por qué Isabel Pantoja se ha ido". Pepi Valladares, buena conocedora de la finca de Cantora, ya que era la asistenta doméstica de la tonadillera, ha subrayado que esa es la pregunta que se hace todo el mundo.

"Yo creo que era lo único que mantendría", ha señalado Pepi Valladares. Ha sido en este preciso momento cuando Carlos Corbacho se ha abierto paso para apuntar que hasta el año 2012, que fue cuando estuvo él, "Cantora necesitaba un buen arreglo. Quien lo mantenía era el padre de Laura Cuevas".

Tras señalar una serie de cosas que para él han sido determinantes para que Cantora esté actualmente como está, subrayando que "ante la falta de dinero, falta de mantenimiento", Pepi le ha pedido una respuesta concreta. "Cuando quieras nos vemos, ya sabes que te quiero mucho. Contéstame al teléfono", ha dicho el colaborador, sembrando la duda en plató sobre si Pepi le ha bloqueado o no.

"Yo solo quiero personas leales, que van de frente y que no van por detrás. Yo ya los grupos de WhatsApp...", ha dicho Pepi, pareciendo querer decir algo pero sin llegar a desvelarlo, y provocando el enfado en Carlos Corbacho.

"Si tú eres leal, tú estabas grabando este documental cuando le estabas diciendo a tu amiga Begoña de irte con las maletas a hacer un sketch a las puertas de Cantora", ha dicho Carlos Corbacho. "Jamás eso lo he dicho. Lo demostraré con el chat", ha respondido la que fuera asistenta doméstica de Isabel Pantoja.