Ion Aramendi ha anunciado en 'El verano se mueve' que una de las colaboradoras del programa había sufrido "un aparatoso accidente" en el centro de Madrid y ha sido Iván García el encargado de desvelar que se trataba de Belén Rodríguez, que ha entrado en directo para explicar lo ocurrido y tranquilizar a sus amigos, a los que les ha confirmado, como ya había dicho el presentador, que se encontraba bien.

"Estaba yo mandando audios, que yo siempre voy muy despistada con el móvil, salía de mi casa e iba para el gimnasio y de repente me ha atropellado un coche y me he visto debajo de las ruedas", ha explicado Belén Ro, que ha añadido: "Ha sido un golpe muy fuerte, me ha dado con el capó".

"Dentro de lo cabe y lo que podría haber sido, que me podría haber dado un golpe en la cabeza, estoy más o menos bien", ha proseguido la colaboradora, que ha querido dejar claro que solo está "magullada y herida" para que sus hermanos y sus amigos no se preocupen por ella.

Belén Ro también ha querido destacar lo empática que ha sido la conductora del vehículo, que se ha ofrecido a ayudarla: "Quiero agradecer a la conductora, que afortunadamente queda gente así, porque podría haber dicho que yo iba despistada, pero se ha preocupado mucho por mí".

"A la pobre le ha dado un ataque, lloraba y se ha ofrecido a llevarme al médico y me ha llamado posteriormente para ver cómo me encontraba", ha añadido la colaboradora, que ha explicado que tiene "un par de heridas grandes" en el codo: "Ha sido el susto".

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