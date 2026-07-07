IlloJuan se emociona al confesar a Calleja cuál ha sido su mayor éxito: "En mi casa lo hemos pasado regular"

Universo Calleja 07 julio 2026

El streamer se ha abierto en 'Universo Calleja' sobre cómo cambió su vida gracias al éxito y el orgullo que siente por haber podido ofrecer a sus padres la posibilidad de dejar de trabajar

IlloJuan ha mostrado en ‘Universo Calleja’ su lado más íntimo. Acostumbrado a conectar con millones de personas a través de la pantalla, el creador de contenido ha dejado esta vez a un lado el humor de los directos para hablar con Jesús Calleja de todo lo que hay detrás de la creación de contenidos: el vértigo de la fama, la presión de la exposición pública, el odio en redes y, sobre todo, el orgullo de haber podido cambiar la vida de su familia gracias a su éxito. Calleja ha repasado con él el enorme salto que ha dado en los últimos años, desde convertirse en uno de los streamers más seguidos del país hasta llevarse el premio a streamer del año en 2024. Más allá de los reconocimientos, IlloJuan ha dejado claro cuál ha sido para él su gran victoria: haber podido dar tranquilidad a sus padres después de años muy duros.

“En mi casa sabemos lo que es estar con el agua al cuello” Jesús Calleja ha querido saber cuál ha sido el impacto que el éxito ha tenido en la vida personal del streamer. IlloJuan no ha ocultado que, gracias a su carrera, ha podido resolver no solo su futuro, sino también el de su familia: “Yo estoy súper agradecido. Y por suerte he podido solucionar mi vida, la de mis padres y la de mi hermana. En mi casa sabemos lo que es estar con el agua al cuello. Y, de repente, poder por fin decir ‘hostia, vivimos tranquilos’. Mis padres flipan de orgullo”, ha confesado.

Calleja ha destacado lo especial que debe de ser para un hijo poder ver la cara de sus padres después de un cambio así e IlloJuan lo ha corroborado: “Yo me acordaré siempre del día que le pude decir a mi padre ‘deja de currar’”, ha contado IlloJuan, visiblemente emocionado al recordar ese momento. IlloJuan confirma que ha retirado a su padre: “No podía ni agacharse” El streamer ha explicado, orgulloso, que ha conseguido retirar a su padre, que arrastraba importantes problemas físicos tras toda una vida dedicada a arreglar coches: “Mi padre, de tantísimos años agachado arreglando coches, se jodió muchísimo la espalda. Se dio de baja y querían, después de la baja, que se reincorporara. No podía, es que no podía ni agacharse. Y entonces pudimos decir, no, no se va a reincorporar”, ha relatado.