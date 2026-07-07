Terelu Campos y Laura Matamoros se han visto las caras este martes en '¡De lunes a viernes!' , en lo que ha sido el segundo día desde el estreno del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta . La tensión ha saltado como nunca entre ellas, acompañada de un momento de lágrimas de Terelu Campos .

Y es que la entrevista que Laura Matamoros concedió en '¡De viernes!' dio para mucho: la colaboradora criticó a Alejandra Rubio y a su primo Carlo Costanzia, y este lunes se ha visto las caras con Terelu Campos. "No hemos dejado de saludarnos nunca... otra cosa es que no esté de acuerdo en la manera que se pronunció y me mantengo firme en ello, por una sola razón", ha indicado Terelu Campos.

En ese momento, Terelu Campos ha protagonizado unos segundos de silencio: "Y me cuesta decirlo...". "Me estás poniendo nerviosa", ha dicho Laura Matamoros, por su parte. Posteriormente, la hija mayor de las Campos se ha emocionado y le ha señalado un directo y conciso: "Porque yo he visto sufrir mucho a tu primo (Carlo Costanzia)".

Terelu ha argumentado que eso que, a lo mejor, "uno dice con cierta ligereza o piensa sin ninguna intencionalidad de alguien que ha estado donde ha estado y que le cuesta tanto retomar la vida de un ciudadano normal, dejar ese poso públicamente es algo muy doloroso, de verdad, Laura. Yo lo he visto sufrir, no solo a él, sino a mi hija también".

"Pienso que todo es recuperable en esta vida"

Además, la colaboradora le ha pedido a Laura Matamoros que se ponga en su lugar: "Si hubieras estado cerca de él habrías dicho: 'no quise hacerte daño'. Necesitaba que supieras la verdad". "Yo pienso que todo es recuperable en esta vida", ha concluido Terelu Campos, después de que Laura Matamoros le diera las gracias por expresarse y abrirse así.