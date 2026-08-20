Mientras el encuentro del hijo de Bertín Osborne con Gabriela Guillén parece que tardaría en llegar, ella tiene que hacer frente a todos esos titulares que hablarían de un supuesto romance con el futbolista. Es por eso que últimamente, según ha contado Maica Benedicto -íntima amiga suya-, está "dolida y mal" por todo lo que está ocurriendo a su alrededor.

Y todo vino por una revelación de Marisa Jara, quien destapó su supuesta relación con el astro portugués: "Son amigas... Gabriela está pasando por un mal momento, en el que no está bien desde que salió esto. Se siente que cada vez que sale algo se le acusa de mentirosa y de que se inventa las cosas".

Maica ha puesto de ejemplo cuando empezó con Bertín Osborne: "Tuvo que salir él para corroborarlo". Además, Maica vuelve a hacer hincapié en que ella no ha contado nada, puesto que cuando se lo dijo a Marisa Jara pensó que no lo desvelaría jamás: "Yo confío en mis amigas...".