Mientras el encuentro del hijo de Bertín Osborne con Gabriela Guillén parece que tardaría en llegar, ella tiene que hacer frente a todos esos titulares que hablarían de un supuesto romance con el futbolista. Es por eso que últimamente, según ha contado Maica Benedicto -íntima amiga suya-, está "dolida y mal" por todo lo que está ocurriendo a su alrededor.
Y todo vino por una revelación de Marisa Jara, quien destapó su supuesta relación con el astro portugués: "Son amigas... Gabriela está pasando por un mal momento, en el que no está bien desde que salió esto. Se siente que cada vez que sale algo se le acusa de mentirosa y de que se inventa las cosas".
Maica ha puesto de ejemplo cuando empezó con Bertín Osborne: "Tuvo que salir él para corroborarlo". Además, Maica vuelve a hacer hincapié en que ella no ha contado nada, puesto que cuando se lo dijo a Marisa Jara pensó que no lo desvelaría jamás: "Yo confío en mis amigas...".
En cuanto a si tiene alguna prueba Gabriela de que ha estado con Cristiano Ronaldo o no, Maica Benedicto asegura que sabe de "existencia de conversaciones": "Esto pasó hace mucho tiempo. No tiene por qué mentirme".
"Ella está dolida desde el momento uno... está mal. Hace nada me lo ha dicho, que no puede levantar cabeza de todo lo que tiene encima", ha concluido Maica Benedicto, relatando cómo se encuentra en estos momentos la ex de Bertín Osborne.