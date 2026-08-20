Tras la declaración de amor de Antonio Montero a Marisa Jara, Marisa Martín Blázquez hacía saltar todas las alarmas asegurando que el colaborador "no dormiría en casa". Pues bien, este jueves, Antonio Montero ha reaparecido en 'El verano se mueve' en la tienda de campaña donde ha pasado la noche... y de paso nos ha dejado varias confesiones sobre Marisa Jara y lo que él piensa realmente de las relaciones.

En primer lugar, Antonio Montero ha contado cómo ocurrió su encuentro con Marisa Jara, asegurando que "no se metió aposta": "Le faltó tiempo para contarlo aquí... no tuve más remedio que aceptarlo. Cuando la conocí era espectacular y ahora también. A veces, es triste ver el agua correr y no poderla beber".

Posteriormente, el colaborador ha echado la vista atrás sobre su relación de un total de 43 años con Marisa Martín Blázquez: "Llevo más que muchos de los que están aquí".

Antonio Montero ha reconocido que ha vivido muchas etapas en todo este tiempo, entre ellas una ruptura en 2015: "La cosa más emocionante que te puede pasar es conocer a alguien y pillarte de alguien. Estas cosas pasan".

El "gran conflicto" de Antonio Montero

No obstante, Antonio Montero señala que ha tenido la "fuerza" de estar en su casa: "A pesar de que me han pasado cosas... he tenido que aprender a renunciar a ese tipo de cosas. Para mí es un gran conflicto".