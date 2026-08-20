Vamos a ver 20 agosto 2026

'Vamos a ver' trata la nueva polémica en torno a Isabel Pantoja: el regreso de Celeste y la criticada petición que está haciendo a los fans de la tonadillera

Nueva polémica en torno a Isabel Pantoja. Según ha comentado el colaborador Pepe del Real en ‘Vamos a ver’, Celeste ha regresado a la vida de la tonadillera pisando fuerte. La presidenta de su club de fans en Madrid ha estado contactando con fans de la cantante para pedirles 300 euros cada una con el objetivo de comprarle una televisión para su habitación en Canarias. Según la información manejada por Pepe del Real, las peticiones no se han realizado por escrito sino a través de llamadas telefónicas. Ante la falta de mensajes que lo acreditasen, el colaborador recibió varios testimonios de fans que confirmaron haber sido contactadas. Uno de esos mensajes, leído en el programa, decía textualmente: “Necesitabas que te confirmasen que Celeste está pidiendo 300 € a los fans para comprar un televisor para la habitación de Isabel. Te confirmo que se han pedido a mí y a varios más. Espero que entiendas que no soy una persona pública y quiero guardar mi privacidad”.

Otra de las fuentes consultadas se identificó también como fan y quiso preservar su identidad, aunque fue tajante sobre la veracidad de los hechos: “Credibilidad toda. Quiero preservar mi identidad, pero vuelvo a repetir que credibilidad toda. Y te añado: María Celeste raja por detrás lo más grande, tanto de Agustín como de Isabel. Y luego con ellos hace otro papel”. Según los testimonios recabados, María Celeste habría llamado a unas 20 personas del club de fans de la cantante. No se trata, por tanto, de una colecta colectiva, sino de solicitudes individuales de 300 euros por persona, lo que elevaría la cantidad total recaudada potencialmente a varios miles de euros. El cuestionado regreso de Celeste a la vida de Isabel Pantoja Lo que ha llamado especialmente la atención en el plató de 'Vamos a ver' es el contexto en el que se producen estas peticiones. Celeste y Isabel Pantoja llevaban dos años sin relación, y durante ese tiempo, según se ha comentado en el programa, Celeste habría hablado en términos muy negativos de la cantante y de su hermano Agustín a sus espaldas. Sin embargo, apenas tres días después de retomar la amistad, ya estaría recaudando fondos en nombre de la artista.

Las conversaciones que Pepe del Real ha recabado de los fans de Isabel Pantoja y la petición que han recibido

“Es la mejor empleada”, ha señalado Pepe del Real, advirtiendo que no es nueva esta práctica de pedir dinero en nombre de Isabel Pantoja a sus fans y la propia presentadora Verónica Dulanto ha apuntado con ironía que a ella “no le importa hacer horas extra”. También han bromeado sobre la cuantiosa cifra que se está pidiendo: “La Pantoja no se va a comprar una tele, se va a comprar el Kinépolis”. El precio de la reconciliación Una situación que ha sido criticada porque es algo habitual en la relación de la tonadillera con la presidente de su club de fans. “Lo de que Isabel Pantoja ha pedido dinero a los fans es una cosa que se lleva haciendo toda la vida, para reformar la cocina, para reformar la piscina. Isabel Pantoja toda la vida ha pedido dinero a los fans o su representante, y se lo han dado”, han recordado.

Pepe del Real ha confirmado que Celeste ha pedido dinero a los fans en nombre de Isabel Pantoja