Nueva polémica en torno a Isabel Pantoja. Según ha comentado el colaborador Pepe del Real en ‘Vamos a ver’, Celeste ha regresado a la vida de la tonadillera pisando fuerte. La presidenta de su club de fans en Madrid ha estado contactando con fans de la cantante para pedirles 300 euros cada una con el objetivo de comprarle una televisión para su habitación en Canarias.
Según la información manejada por Pepe del Real, las peticiones no se han realizado por escrito sino a través de llamadas telefónicas. Ante la falta de mensajes que lo acreditasen, el colaborador recibió varios testimonios de fans que confirmaron haber sido contactadas. Uno de esos mensajes, leído en el programa, decía textualmente: “Necesitabas que te confirmasen que Celeste está pidiendo 300 € a los fans para comprar un televisor para la habitación de Isabel. Te confirmo que se han pedido a mí y a varios más. Espero que entiendas que no soy una persona pública y quiero guardar mi privacidad”.
Otra de las fuentes consultadas se identificó también como fan y quiso preservar su identidad, aunque fue tajante sobre la veracidad de los hechos: “Credibilidad toda. Quiero preservar mi identidad, pero vuelvo a repetir que credibilidad toda. Y te añado: María Celeste raja por detrás lo más grande, tanto de Agustín como de Isabel. Y luego con ellos hace otro papel”.
Según los testimonios recabados, María Celeste habría llamado a unas 20 personas del club de fans de la cantante. No se trata, por tanto, de una colecta colectiva, sino de solicitudes individuales de 300 euros por persona, lo que elevaría la cantidad total recaudada potencialmente a varios miles de euros.
Lo que ha llamado especialmente la atención en el plató de 'Vamos a ver' es el contexto en el que se producen estas peticiones. Celeste y Isabel Pantoja llevaban dos años sin relación, y durante ese tiempo, según se ha comentado en el programa, Celeste habría hablado en términos muy negativos de la cantante y de su hermano Agustín a sus espaldas. Sin embargo, apenas tres días después de retomar la amistad, ya estaría recaudando fondos en nombre de la artista.
“Es la mejor empleada”, ha señalado Pepe del Real, advirtiendo que no es nueva esta práctica de pedir dinero en nombre de Isabel Pantoja a sus fans y la propia presentadora Verónica Dulanto ha apuntado con ironía que a ella “no le importa hacer horas extra”. También han bromeado sobre la cuantiosa cifra que se está pidiendo: “La Pantoja no se va a comprar una tele, se va a comprar el Kinépolis”.
Una situación que ha sido criticada porque es algo habitual en la relación de la tonadillera con la presidente de su club de fans. “Lo de que Isabel Pantoja ha pedido dinero a los fans es una cosa que se lleva haciendo toda la vida, para reformar la cocina, para reformar la piscina. Isabel Pantoja toda la vida ha pedido dinero a los fans o su representante, y se lo han dado”, han recordado.
Sin embargo, Pepe del Real matiza que lo verdaderamente llamativo no es la petición en sí, sino quién la hace y cuándo: “Lo que llama la atención es que Celeste, después de todo el mal rollo y de todo lo que se dijo, lo primero que hace nada más llegar a Canarias es ponerse a su merced. Eso es el precio de la reconciliación”, ha contado.