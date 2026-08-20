Yuli Cagna muestra nueva casa en España y confiesa el sorprendente precio que paga de alquiler: "Es muy difícil"

Mi momento 20 agosto 2026

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha enseñado todos los rincones de su nuevo hogar, ha revelado cuánto paga por el alquiler y ha explicado si tiene intención de quedarse definitivamente en España

Yuli Cagna ha comenzado una nueva y ha abierto las puertas de su nueva casa en España para mostrar cómo es el piso en el que vivirá durante los próximos meses en el canal de mtmad 'Mi momento'. La participante de la décima edición de 'La isla de las tentaciones' ha realizado un recorrido por todas las estancias de su nuevo hogar y ha aprovechado para resolver algunas de las preguntas que más curiosidad han despertado entre sus seguidores, entre ellas, cuánto paga alquiler. Pero la argentina no solo ha hablado de cifras. También ha mostrado cómo está transformando un piso prácticamente vacío en un espacio adaptado a sus gustos y ha compartido algunos de los detalles de su día a día.

El llamativo precio de su alquiler Yuli ha sido totalmente sincera al responder a las dudas de sus seguidores sobre cuánto paga actualmente por su vivienda. "Me parece que está muy bien el precio", ha comenzado explicando. La creadora de contenido ha comparado su situación actual con la que vivió hace unos años, en Valencia y el coste del alquiler era muy diferente. "La otra vez, cuando viví acá en Valencia, pagaba 1.800 euros y ahora estoy pagando 800", ha confesado. La influencer ha explicado que el precio se mantiene gracias a que ha asumido el contrato de alquiler que tenía una amiga, que ha decidido mudarse para comenzar una nueva etapa junto a su pareja. "Como ella ahora se va a vivir con su novio y me quedo yo, se mantiene el precio", ha detallado.

Aun así, reconoce que desconoce cuánto costaría alquilar actualmente una vivienda similar en las mismas condiciones o esa misma vivienda si fuera de nuevo contrato: "No tengo ni idea de cuánto valdría ahora si hubiera que volver a alquilarlo desde cero", ha admitido. Lo que sí tiene claro es que encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una tarea cada vez más complicada: "Está muy difícil encontrar algo a buen precio". Así es el nuevo hogar de Yuli Cagna La argentina también ha mostrado el interior de su nuevo piso, un espacio que ha definido como pequeño, pero muy acogedor. La vivienda cuenta con una cocina abierta integrada en el salón, una habitación principal y un espacio que la influencer transformará en un gran vestidor.