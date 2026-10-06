Rubén Dasi llega a ‘Mi momento’ con muchas ganas de desvelar los aspectos más desconocidos de su vida y, concretamente, se ha sincerado sobre su particular profesión. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta los detalles de su trabajo como embriólogo . El valenciano se sincera sobre la gran vocación que tiene y habla del duro camino que ha recorrido. ¡Dale al play y no te pierdas nada, ya disponible en Mediaset Infinity!

“Siempre me he sentido muy vinculado al mundo sanitario, sabía que quería dedicar mi vida a ello”, comienza explicando el creador de contenido. Aunque sus primeros trabajos estaban relacionados con el mundo del socorrismo, cuando dio el paso a estudiar una carrera, decidió inclinarse hacia los temas médicos: “Estudié la carrera de biología”.

El influencer desvela también los dos másteres que realizó tras finalizar su carrera universitaria y cómo tomó la decisión de convertirse en embriólogo. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica en qué consiste su trabajo como especialista en reproducción asistida y habla de lo “intenso” que es tanto dentro como fuera del laboratorio: “Conlleva mucho trabajo de calidad y trazabilidad”.

Rubén Dasi se sincera por completo sobre la pasión que siente por su profesión y habla de la vocación que sintió, desde el primer momento, para dedicarse a ella: “Tiene un componente muy humano y emocional”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en Mediaset Infinity!

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