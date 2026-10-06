Yolanda Claramonte ha querido compartir, a través de ‘En todas las salsas’ , una importante noticia que lleva mucho tiempo esperando para solucionar un aspecto de su cuerpo con el que no está contenta del todo. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ anuncia su inminente paso por quirófano y lo cuenta todo. La de Albacete tiene muy clara la razón por la que ha tomado esta decisión y explica el motivo, en exclusiva . ¡No te lo pierdas, en el programa completo , disponible en Mediaset Infinity!

“Me opero en dos días”, comienza diciendo la creadora de contenido. Hace tan solo un año, la influencer decidía realizarse una operación estética para acabar con un gran complejo, pero no está nada contenta con cómo quedó el resultado: “No me gustó”. Ahora, ha dado el paso de volver a hacérsela para llegar al punto que desea.

Aunque todavía tiene que darle algunas vueltas a determinados aspectos de la intervención, y quiere “hablar con el cirujano”, sí que tiene muy claro que quiere “definir un poco más” este aspecto de su cuerpo con el que no está conforme. La exconcursante de ‘GH’ cuenta todos los detalles y desvela el nombre de esta operación.

Yoli confiesa la operación de la que se arrepiente: “Lo pasé muy mal”

No es la primera vez que la creadora de contenido se somete a una intervención estética y ha habido algunos momentos que preferiría no haber vivido. Sin tapujos, Yoli Claramonte confiesa la operación de la que se arrepiente y desvela lo mucho que sufrió en ella: “Lo pasé muy mal”.

Además de hablar de todas sus operaciones y retoques estéticos, la creadora de contenido a echado la vista atrás para hablar de su carrera televisiva y en redes sociales y ha desvelado de qué polémica se arrepiente más. ¡Dale al play y descubre la respuesta, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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