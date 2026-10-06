Juls Janeiro lleva todo el verano siendo noticia tras reabrirse la guerra entre Belén Esteban y su familia, concretamente contra su padre, Jesulín de Ubrique; sin embargo, en esta ocasión, se convierte en el centro mediático debido a su corazón. Anna Gurguí, colaboradora de ‘En todas las salsas’ , desvela l os detalles de la nueva ilusión de la influencer. La periodista habla claro y desvela las pistas que apuntarían a su romance . ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el capítulo completo , para Mediaset Infinity!

“Julia tiene algunos movimientos en redes sociales un poco extraños”, comienza señalando Anna Gurguí. La colaboradora ha estado muy atenta a algunos detalles que ha llevado a cabo Julia Janeiro que no han pasado desapercibidos para ella: “Yo no digo nada, pero hay tonteo aquí”.

La periodista desvela todos los indicios que indicarían que Juls Janeiro tiene el corazón ocupado después de llevar una gran investigación a cabo. Además, no tienen ningún problema en desvelar la identidad de la persona que estaría haciendo sonreír a Julia Janeiro en el terreno amoroso.

Tras sacar a la luz esta información, el debate entre los colaboradores de ‘En todas las salsas’ está servido. Llama la atención el secretismo con el que se estaría llevando a cabo este romance: “A lo mejor no le interesa asociarse con alguien que no le guste del todo”; sin embargo, coinciden a la hora de especular sobre lo que ocurrirá “cuando tenga la necesidad de estirar el chicle”. ¡Dale al play y descubre los detalles!

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