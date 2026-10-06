Yoli Claramonte desvela de qué son sus empresas fuera de las redes y habla de sus ingresos

Yoli Claramonte, conocida como LoveYoli, lleva un tiempo siendo menos activa en las redes sociales porque está muy centrada en sus cuatro empresas , de las que ha dado detalles en su reaparición en los medios como invitada de 'En todas las salsas' . El programa al completo está disponible en Mediaset Infinity y en él la de Albacete confiesa que no le suele gustar hablar de sus negocios porque cree que hay haters que dejan reseñas negativas y ha mencionado el caso de Violeta Mangriñán con sus locales de matcha.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que no está interesada en trabajar con otras influencers ni en ser mánager de ninguna, pero que conoce bien el negocio porque tiene un empresa de marketing digital en la que trabajan con empresas, gestionando sus redes sociales. También ha invertido en el sector inmobiliario y en el médico-estético.

Unas empresas que le reportan tan buenos beneficios como lo hicieron en sus días las redes sociales. Yoli ha comentado que no sabría decir qué faceta, si la de empresaria o la de influencer, le ha dado mayores ingresos porque están muy igualadas. También ha añadido que no ha dejado de lado por completo su labor como creadora de contenido.

¿Quiere volver a la televisión?

Pese a que está muy centrada en sus negocios, Yoli ha confesado que volvería a participar en 'Gran Hermano', el programa en el que saltó a la fama junto a su prima Alejandra, y que se animaría a sumarse ahora a un 'GH DÚO'. Ha desvelado que su relación con Alejandra sigue siendo buena y que nunca han llegado a dejarse de hablar pese a que a veces discuten.

Con quien ya no tiene relación es con el resto de sus compañeros de 'GH', aunque ha confesado que le gustaría retomar el vínculo con Juanma y Azahara. A quien ha tachado de "falsa" es a Paula, la ganadora de su edición.

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