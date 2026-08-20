Supervivientes 20 agosto 2026

Hay momentos en la vida que nos cambian y, para Alvar, la crisis que atravesó y que le llevó a irse de viaje a Indonesia fue clave y toda una oportunidad

El paso de Alvar Seguí por 'Supervivientes' ha servido para que mucha gente pueda conocer a este aventurero, también para que él pueda encontrarse un poco mejor a sí mismo, algo que nunca termina de hacer, porque es algo que cuesta toda una vida conseguir. Nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo , esta aventura le ha ayudado también a hacerse con un nombre propio. Sus planes actuales no son muy diferentes a los que tenía antes de participar en la última edición de 'Supervivientes', de la que fue finalista. Al ser preguntado por sus planes de futuro, es más que probable que conteste algo similar a 'vivir la vida al máximo' o 'viajar por el mundo', algo que para él es muy similar. Durante toda su vida, descubrir el mundo ha sido su forma de descubrirse a sí mismo, abrir la mente, y planea seguir haciéndolo.

Así fue como se crió, su familia siempre ha aprovechado la oportunidad de viajar y aprender de todo lo que le rodea. Cuando tenía unos once años, pasaron tres meses recorriendo Australia en autocaravana, motivo por el que escogió este país para escaparse tras cumplir 18 años. No tenía demasiado claro qué quería hacer con su vida, qué estudiar, se encontraba en un momento de crisis personal. Un momento muy duro que lo cambió todo Sus padres comenzaban a divorciarse y su abuelo empezaba a enfermar, lo que fue un duro golpe para él, que se encontraba muy perdido. Tras consultarlo con su abuelo, las cosas quedaron más claras: era el momento perfecto para viajar y Australia podía ser un gran destino. Así fue. Iba para seis meses y se quedó tres años. Allí descubrió el surf, todo lo que ganaba lo invertía en material para poder hacer surf, coger olas cada vez más grandes, disfrutar de una experiencia que para él se convirtió en renovadora, cambió su vida. De todo esto y de mucho más ha hablado en el pódcast 'No me hables de tu libro', donde también ha contado los motivos que le llevaron a Indonesia. Alvar Seguí: de una gran crisis vital a una forma de crecer En esta charla, Alvar revela que se fue a Indonesia por el surf, aunque fueron otros los motivos que le hicieron quedarse. "Yo estaba en una época en la que empezaba a tener la sensación de que tenía que moverme, que seguir con mi vida", explica sobre los motivos para marcharse de Australia, donde fue para descubrirse a sí mismo y qué quería hacer con su vida. Esa época coincidió con la muerte de su abuelo, que fue algo complicado para él.

"Tuve un momento de sentirme algo perdido, un poco de crisis. Que la palabra crisis no es mala, sale de crisálida. Lo que significa la crisis es que se transforma una cosa en otra. Es una manera preciosa de verlo, que en un momento difícil, un momento de crisis, es una manera de crecer, un momento de transformación", explicaba sobre esos momentos de incertidumbre en su vida. "Sin crisálida no hay evolución, no te conviertes en la mejor versión de ti mismo". La muerte de su abuelo fue, en parte, el desencadenante de esa crisis que le obligó a evolucionar. Su abuelo era una persona muy importante para él, la única persona cuya opinión le importaba. "Cuando se me va mi abuelo, se me va una parte importantísima de mi vida, se me va mi guía, mi maestro, mi chamán, en algunos aspectos. La persona que me hace conectar con ese mundo más allá". Estaba tan perdido que un amigo le invitó a ir a Bali (Indonesia) con él, un viaje que disfrutó enormemente. Fue así por las olas y el surf, pero también por la cultura, por la gente y las máscaras, que le ayudaron a sentirse más cerca de su abuelo. "Hay veces que lo veo, en los detalles o en las caras de la gente cuando estoy de viaje. Es el momento en el que más cerca estoy de mi abuelo [...] Me sentí muy, muy cercano a él y fue una maravilla".

La gran pasión de Alvar por su abuelo Miguel de la Quadra-Salcedo