La tensión se ha apoderado como nunca del plató de '¡De lunes a viernes!' , con un choque en pleno directo entre Óscar Repo y Karmele , quien ha estallado ante el colaborador tras una de sus intervenciones.

Todo ha ocurrido cuando la veterana periodista ha recordado a todos y todas que se encuentran en un programa que, además de ser de entretenimiento, se puede aprovechar para "educar un poco", algo que Óscar Repo lo ha visto como un ataque y no ha tardado en saltar.

"Aquí señalamos a todo el mundo y tenemos que ver nuestras espaldas. Yo que he visto todo lo del programa, lo que hiciste en su momento con Carmen Sevilla...", ha indicado, provocando el estallido de Karmele. "¡Qué tiene que ver esto! ¡Carmen Sevilla era una bruja!", ha añadido.

Pero las tajantes palabras de Karmele no se han acabado ahí, que se ha levantado y se ha ido directa hacia Óscar Repo: "¡Si tú vienes a atacarnos a nosotros, que llevas varios programas atacándonos... que saques eso no pega, no es el momento!".