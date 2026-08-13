Lydia Lozano y Terelu Campos se han vuelto a ver las caras y el enfrentamiento entre las dos colaboradoras no ha tardado en aparecer, además de la tensión. Todo ha ocurrido tras unas imágenes que se han puesto de los diversos choques que han mantenido ambas estos días atrás.

En primer lugar, Lydia Lozano le ha reprochado a Terelu Campos que no le haya parado los pies a Rosa Benito cuando esta dijo de Lydia Lozano que era una "yonki de la televisión". Posteriormente, Lozano también le ha reprochado otras palabras que ha dicho sobre ella, señalando que se fue "con la cabeza bien alta", algo que a la propia Lydia Lozano le ha sonado "a pullita": "Cuando te echan, te echan".

Terelu Campos ha señalado que Lydia Lozano está mezclando cosas y, al ser interrumpida por esta, se ha mostrado tajante: "Déjame, porque yo te he respetado al 100%", ha dicho, contando cómo fue su marcha y el porqué: "Volví cuando consideré que lo que me ofrecían era diferente de lo que estaba haciendo".

La tensión ha ido aumentando, con una Lydia Lozano pidiéndole una y otra vez explicaciones por sus palabras. "La sensación que dieron tus palabras es que las personas que decidieron irse de ese programa lo habíamos hecho indignamente. Tan digno es irse como quedarse, no hay más", ha dicho Terelu Campos. "Habla claro", le ha pedido Lydia Lozano.

En ese momento, Óscar Repo se ha abierto paso para aclarar un tema que afecta directamente a Rosa Benito: "Quien le lanza la pulla de forma muy chunga a Terelu no se la lanza Lydia, se la lanza Rosa Benito", asegura el colaborador, señalando el momento con todo lujo de detalles. Terelu se ha mostrado sorprendida por esas supuestas palabras de Rosa Benito.

La reconciliación entre Terelu Campos y Lydia Lozano

Finalmente, Lydia Lozano se ha levantado ante las siguientes palabras de Terelu Campos: "Tienes todo mi respeto e incluso mi admiración". "Al final la tengo que besar", ha dicho Lydia, que no ha dudado en irse directa a por la mayor de las Campos y darle un abrazo, provocando el fuerte aplauso del público.

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