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El verano se mueve

El verano se mueve 13 agosto 2026

Gabriela Guillén se pronuncia sobre su relación con Cristiano Ronaldo: "Fue algo breve y bonito"

Gabriela Guillén cuenta nuevos detalles sobre el breve romance que mantuvo con Cristiano Ronaldo.
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Gabriela Guillén ha roto su silencio. La ex de Bertín Osborne se ha pronunciado después de todos los rumores que la sitúan en una relación con Cristiano Ronaldo perteneciente al pasado, exclusiva que desveló 'El verano se mueve' hace escasos días.

"¿Tú te crees que voy a decir algo malo de una persona tan querida y tan famosa como es Cristiano Ronaldo?", han sido las primeras palabras de la televisiva nada más ser preguntada por el programa por esta relación con el astro portugués.

Posteriormente, Gabriela Guillén ha comentado que le desea todo lo mejor: "Que sea muy feliz... me alegro mucho por él. Tiene una familia muy bonita", ha señalado. Pero ha sido tras estas palabras cuando Gabriela ha indicado que solo ella "sabe la verdad".

"Me basta con eso. No tengo que convencer a nadie de las fechas ni nada. Siempre he sido muy discreta con esto, pero a la gente le gustan estas historias. Tan amigos, como siempre lo hemos sido...", ha añadido.

Las palabras más sinceras de Gabriela Guillén

No obstante, Gabriela Guillén ha seguido hablando del tema, esta vez asegurando que, si lo ha contado alguna vez, ha sido de manera privada: "No ha salido de mí, lo han sacado. Es algo que pasó hace mucho tiempo y no tiene ninguna importancia. Ha sido breve y una cosa de mi pasado".

Las palabras más sinceras de Gabriela Guillén, a debate, en 'El verano se mueve'
Las palabras más sinceras de Gabriela Guillén, a debate, en 'El verano se mueve'

Por último, Gabriela Guillén deja claro que no va a mentir, puesto que es algo importante que pasó en su vida: "Es mi pasado y lo tengo para mí. Y con eso me quedo. Es una persona bastante importante y que admiro muchísimo. Siempre se le juzga mucho por de dónde viene... pero estoy contenta con él. Lo conozco y se merece lo mejor".

"No tengo por qué mentir ni ninguna necesidad de hacerlo", ha concluido Gabriela Guillén.

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