Antonio Rossi ha hecho una confesión en el último programa de '¡De lunes a viernes!' que no ha pasado para nada desapercibida. El colaborador ha hablado sobre uno de los momentos más duros de Isabel Pantoja , concretamente cuando estuvo en la cárcel, con unas palabras que han generado todo tipo de reacciones en plató.

Todo ha ocurrido tras ver unas imágenes del pasado en donde Agustín Pantoja señala a Antonio Rossi, quien en aquel momento narraba a diario todo el presente de Isabel Pantoja en la cárcel: "Pásalo. Este es una perra mala", decía Agustín Pantoja en aquel entonces.

"Yo no soy protagonista... yo me dedico a informar", ha dicho Antonio Rossi. Un Antonio Rossi que asegura ante si tiene que estar preocupado o no por esto que ocurrió hace años lo siguiente: "Que se preocupe él y de los cadáveres que van dejando por ahí los dos".