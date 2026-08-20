Claudia Chacón estalla contra Mar Ruiz y se posiciona con Bayan Al Masri: "Hemos hecho mucho mejor programa que ella"

La tensión de Claudia Chacón con algunas protagonistas de 'La isla de las tentaciones 10' parece no cesar. Tras un encontronazo con Bayan Al Masri, ahora la influencer no ha querido morderse la lengua y ha respondido con contundencia a un comentario que le habría llegado de Mar Ruiz.
La exsuperviviente ha hablado en su canal de mtmad 'Villana por accidente' sobre la mallorquina y lo ha hecho dejando muy claro que, aunque mantiene una relación cordial con ella, hay determinadas afirmaciones que no está dispuesta a pasar por alto.
Según ha explicado Claudia, todo ocurrió durante una conversación en la que salió a relucir el nombre de Mar. La influencer ha contado que la conoce desde hace tiempo, aunque nunca han mantenido una amistad: "Mallorca es pequeña, nos conocemos todos".
De hecho, ha reconocido que siempre había tenido una imagen positiva de ella: "La veía bastante mona, simpática y tal". Puede que hasta ahora, ya que esa percepción cambió después de una conversación con Bayan. Según ha contado Claudia, fue durante una noche de fiesta cuando la exparticipante le reveló un comentario que le habría dejado completamente descolocada.
"Bayan me tuvo que defender tanto a ella como a mí", ha asegurado. La creadora de contenido ha explicado que, según le contó su compañera, "resulta que Mar se dignó a decir que ella había venido a limpiar la imagen mala de Mallorca que habíamos dejado antes Bayán y yo", unas palabras que no le sentaron nada bien.
Aunque Claudia ha insistido en que desconoce si el comentario se produjo exactamente de esa manera o, incluso, si es real, no ha ocultado su malestar: "No sé hasta qué punto ha hecho ese comentario o no", ha aclarado, pero no por ello está menos enfadada: "Me ha molestado", ha confesado.
La exparticipante de 'Supervivientes' ha querido dejar claro que nunca ha tenido problemas con Mar. De hecho, ha explicado que mantienen una relación cordial y que, si coinciden por la calle o en algún evento, no tienen ningún inconveniente en saludarse. Pero es, precisamente por eso, que sus supuestas palabras la han desconcertado especialmente: "No sé hasta qué punto es decir: 'Voy a limpiar la imagen que han dejado", ha señalado.
Pese al encontronazo que protagonizaron, Claudia ha aprovechado para defender tanto su paso como el de Bayan por 'La isla de las tentaciones'. La mallorquina ha reconocido que ambas cometieron errores y ha admitido que muchas de sus decisiones pudieron ser cuestionables, pero ha reivindicado la autenticidad con la que vivieron la experiencia.
"Creo que ambas hemos sido claras, sinceras, no estábamos enamoradas, hicimos las cosas pues bastante mal, pero al final ese comentario me sentó fatal", ha afirmado, para añadir: "Creo que al final si algo compartimos Bayán y yo es que ambas fuimos reales e hicimos lo que sentimos. Puede estar mal, puede estar bien, pero nos dejamos llevar, no hemos hecho ningún papel ni para quedar de ninguna manera"
Claudia ha terminado sentenciando el papel de Mar en su paso por la décima edición de 'La isla de las tentaciones', ya que para ella, tanto Bayan como ella misma hicieron un mejor papel precisamente porque, a su parecer, siempre fueron ellas mismas:
"Sí que me parece muy feo que haga un comentario como diciendo que ella ha venido a limpiar el nombre de Mallorca. No sé hasta qué punto eso es cierto, pero me gustaría saberlo porque me da un poco de vergüencita, porque creo que cada uno es como es y para mí, por ejemplo, tanto Bayan como yo hemos hecho mucho mejor programa del que ha hecho ella".