Claudia Chacón estalla contra Mar Ruiz y se posiciona con Bayan Al Masri: "Hemos hecho mucho mejor programa que ella"

Villana por accidente by Claudia Chacón 20 agosto 2026

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reaccionado contundente a unas palabras que, según le contó Bayan, habría pronunciado Mar sobre ambas

La tensión de Claudia Chacón con algunas protagonistas de 'La isla de las tentaciones 10' parece no cesar. Tras un encontronazo con Bayan Al Masri, ahora la influencer no ha querido morderse la lengua y ha respondido con contundencia a un comentario que le habría llegado de Mar Ruiz. La exsuperviviente ha hablado en su canal de mtmad 'Villana por accidente' sobre la mallorquina y lo ha hecho dejando muy claro que, aunque mantiene una relación cordial con ella, hay determinadas afirmaciones que no está dispuesta a pasar por alto.

El comentario de Mar Ruiz que ha molestado a Claudia Chacón Según ha explicado Claudia, todo ocurrió durante una conversación en la que salió a relucir el nombre de Mar. La influencer ha contado que la conoce desde hace tiempo, aunque nunca han mantenido una amistad: "Mallorca es pequeña, nos conocemos todos". De hecho, ha reconocido que siempre había tenido una imagen positiva de ella: "La veía bastante mona, simpática y tal". Puede que hasta ahora, ya que esa percepción cambió después de una conversación con Bayan. Según ha contado Claudia, fue durante una noche de fiesta cuando la exparticipante le reveló un comentario que le habría dejado completamente descolocada. "Bayan me tuvo que defender tanto a ella como a mí", ha asegurado. La creadora de contenido ha explicado que, según le contó su compañera, "resulta que Mar se dignó a decir que ella había venido a limpiar la imagen mala de Mallorca que habíamos dejado antes Bayán y yo", unas palabras que no le sentaron nada bien.

"Me ha sentado fatal" Aunque Claudia ha insistido en que desconoce si el comentario se produjo exactamente de esa manera o, incluso, si es real, no ha ocultado su malestar: "No sé hasta qué punto ha hecho ese comentario o no", ha aclarado, pero no por ello está menos enfadada: "Me ha molestado", ha confesado. La exparticipante de 'Supervivientes' ha querido dejar claro que nunca ha tenido problemas con Mar. De hecho, ha explicado que mantienen una relación cordial y que, si coinciden por la calle o en algún evento, no tienen ningún inconveniente en saludarse. Pero es, precisamente por eso, que sus supuestas palabras la han desconcertado especialmente: "No sé hasta qué punto es decir: 'Voy a limpiar la imagen que han dejado", ha señalado. Claudia y Bayan ¿hacen frente común? Pese al encontronazo que protagonizaron, Claudia ha aprovechado para defender tanto su paso como el de Bayan por 'La isla de las tentaciones'. La mallorquina ha reconocido que ambas cometieron errores y ha admitido que muchas de sus decisiones pudieron ser cuestionables, pero ha reivindicado la autenticidad con la que vivieron la experiencia.