Juls Janeiro ha querido mandar un "recadito" a Laura Matamoros por meterse con su forma de masticar chicle : "Me he enterado de que se quejan mucho de que mastico chicle", decía la joven, ante las palabras de la colaboradora asegurando que "una persona que masca chicle nos está dando una lección de moral incomible ".

"A todas esas personas que mastican chicle les voy a regalar un paquete de chicles", añadía Juls, un regalo que este jueves le ha llegado a Laura Matamoros, que se lo ha tomado con el mejor sentido del humor posible.

"Gracias", ha dicho Laura Matamoros. "Eso que me ahorro. La verdad que soy más de caramelos que de chicles", ha añadido esta. Algunos como José Antonio León le han pedido a Laura que si se lo podía agradecer comiéndose un chicle, algo que ha aprovechado la colaboradora para darle un zasca. "No, no soy ella", ha indicado.

Laura Matamoros aviva la polémica sobre "masticar chicle"

"El chicle es una ordinariez", ha apuntado Laura Matamoros. Las reacciones se han sucedido en el plató de '¡De lunes a viernes!', hablando de Juls Janeiro y de las maneras de expresarse que tiene ante las cámaras.

"Masticar chicle durante una entrevista es un poco feo", ha dicho, por su parte, Antonio Rossi. Por último, Laura Matamoros ha dicho que si le pillasen algún día los medios masticando chicle, "se lo dejaría en el paladar".

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