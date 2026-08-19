Alejandra Osborne ha vivido uno de los momentos más emotivos que se le recuerdan en televisión, abriéndose como nunca sobre su padre, Bertín Osborne, y su madre, Sandra Domecq, rompiéndose por completo en un momento dado.
En primer lugar, la hija del cantante ha apuntado —tras las declaraciones de su padre sobre el amor— que su padre "ha metido la pata": "A veces dice las palabras al revés... ha estado enamorado de ella, yo lo he vivido desde el principio, lo aseguro". Además, entiende que Fabiola "esté tocada" tras las palabras del cantante y presentador.
Más adelante, Alejandra Osborne ha reaccionado a los 22 años que se cumplen del fallecimiento de Sandra Domecq, su madre: la hija mayor del presentador ha señalado que su madre "era amor por todos los poros de la piel".
"Nos enseñó a ser buenas personas, a dar amor... hablaba mucho con las personas y se preocupaba. Espero haber heredado eso. Han sido 22 años y parece que fue ayer. Estos días son un poco... cada día recuerdo todo", ha contado Alejandra Osborne.
Alejandra saca pecho: "Pero nos ha dejado su sonrisa y una familia maravillosa". En cuanto a cómo vivió la ruptura de sus padres, asegura que era un poco joven: "Tampoco fue una diferencia muy grande en mi vida. No veíamos mucho a mi padre. Yo me acuerdo, pero mis hermanas no".