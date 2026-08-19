Alejandra Osborne ha vivido uno de los momentos más emotivos que se le recuerdan en televisión, abriéndose como nunca sobre su padre, Bertín Osborne , y su madre, Sandra Domecq , rompiéndose por completo en un momento dado.

En primer lugar, la hija del cantante ha apuntado —tras las declaraciones de su padre sobre el amor— que su padre "ha metido la pata": "A veces dice las palabras al revés... ha estado enamorado de ella, yo lo he vivido desde el principio, lo aseguro". Además, entiende que Fabiola "esté tocada" tras las palabras del cantante y presentador.

Alejandra Osborne se rompe al recordar a su madre

Más adelante, Alejandra Osborne ha reaccionado a los 22 años que se cumplen del fallecimiento de Sandra Domecq, su madre: la hija mayor del presentador ha señalado que su madre "era amor por todos los poros de la piel".