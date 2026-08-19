Vamos a ver 19 agosto 2026

La colaboradora de 'Vamos a ver' ha respondido directa a su marido Antonio Montero tras confesar este que habría tenido un romance con la modelo Marisa Jara

La declaración lanzada con aparente naturalidad por Antonio Montero en ‘El verano se mueve’ hacia la modelo Marisa Jara ha traído cola y ha sido exhaustivamente analizada en ‘Vamos a ver’. Marisa Martín-Blázquez ha respondido con contundencia al periodista. Todo comenzaba cuando Antonio Montero recordaba un encuentro con Marisa Jara en un evento celebrado en Ibiza, en una época en la que la modelo empezaba a despuntar en el mundo de la moda. Sin rodeos, el colaborador el periodista pronunciaba estas palabras que resultaban ser toda una declaración: “Hace muchos años que no la veo, pero yo me la encontré en un evento en Ibiza y le he dicho: si yo no hubiera estado casado y hubiera podido, hubiéramos tenido un romance. Me impresionó mucho”, manifestaba.

La revelación ha provocado comentarios inmediatos en el plató, donde varios colaboradores han señalado, con cierta sorna, que el propio Montero no podría equivocarse de nombre, aunque quisiera, dado que su esposa también se llama Marisa y además esta estaba presente en el plató. La respuesta de Marisa Martín-Blázquez, en plató Lejos de quedarse callada, Marisa martín-Blázquez ha tomado la palabra para matizar y defender su postura con evidente molestia. “Primero, estáis dando por hecho cosas que a lo mejor no tenéis que dar por hecho”, ha comenzado diciendo para a continuación señalar con ironía directamente a las declaraciones de Antonio Montero. “Cariño, te has venido muy arriba, porque a lo mejor Marisa no quería tener ningún romance contigo”, ha puntualizado la periodista a esas palabras que no le han hecho especial gracia. Además, la colaboradora de ‘Vamos ver’ ha querido dejar también claro que la amistad que le une a la modelo Marisa Jara es sólida y que ningún comentario va a ponerla en peligro. “Marisa Jara es muy amiga mía. No nos va a interponer nada, ni tú ni nadie”, le ha dicho directamente al periodista. Marisa Martín-Blázquez también le ha dado un zasca a Antonio Montero al reivindicar que ella siempre ha tenido mucha discreción y que podía haber contado muchas historias en las que ella ha sido protagonista a lo largo de los años.

Marisa Martín-Blázquez ha respondido molesta a las declaraciones de su marido Antonio Montero