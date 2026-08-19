Al salir de clase 19 agosto 2026

'Al salir de clase' fue una serie que apostó por el talento joven y por intérpretes que estaban empezando. Para muchos fue el primer paso hacia el éxito

Durante muchos años, 'Al salir de clase' fue una verdadera cantera de actores. Una serie diaria en la que había muchos rostros nuevos y donde no todos los intérpretes se quedaban demasiado tiempo, pero donde todos demostraban las ganas que tenían de aprovechar al máximo la oportunidad que les brindaba poder formar parte de este proyecto. Para toda una generación fue una serie que les acompañó en las sobremesas, que les permitía sentarse en el sofá y disfrutar de las aventuras, pero sobre todo las desventuras, de un grupo de adolescentes que llevaban vidas de adultos. Las tramas en ocasiones eran cercanas, situaciones que podían afectar a cualquiera, pero otras veces eran un poco más extravagantes, lo que ayudaba a mantener la tensión y las ganas de saber qué pasaría con todos y cada uno de los miembros de ese reparto coral. En esta serie había algunos claros protagonistas, pero con el paso del tiempo (se emitió desde 1997 hasta 2002) estos iban cambiando. Personajes que durante un tiempo eran secundarios pasaban a ser principales en las siguientes tramas y algunos que se marchaban lo hacían para regresar más adelante con nuevas historias que contar.

Para toda una generación fue una serie que les acompañó en las sobremesas, que les permitía sentarse en el sofá y disfrutar

Así las cosas, no es raro que los actores y actrices que formaran parte de este proyecto lo usaran como el mejor escaparate para lo que eran capaces de hacer y gracias a eso muchos de ellos pueden presumir de sus carreras actuales. No todos, mientras que unos encontraron la forma de triunfar en su profesión, otros encontraron otras formas de ganarse la vida. ¿Qué hacen los actores de 'Al salir de clase' en la actualidad? A algunos de los actores y actrices de 'Al salir de clase' es muy sencillo seguirles la pista, pocos son los que no saben qué ha sido de la vida de Elsa Pataky, actualmente afincada en Australia junto a su marido y sus tres hijos, compaginando sus labores como madre con las de actriz. Otros, como Rodolfo Sancho, llevan mucho tiempo y esfuerzo dedicados a su profesión.

Elsa Pataky, actualmente afincada en Australia junto a su marido y sus tres hijos, compaginando sus labores como madre con las de actriz

Sancho ha formado parte de grandes proyectos, como 'El Ministerio del Tiempo' o 'Isabel', aunque su vida personal (o en este caso la de su hijo, porque Daniel Sancho fue detenido, juzgado y encarcelado en Tailandia por asesinato) ha sido el motivo de que su nombre llene titulares. Es posible estar al día de la carrera de Alejo Sauras, que dio vida a Santi, uno de los personajes más queridos. Acaba de estrenar la serie 'Barrio Esperanza', pero también ha participado en programas de televisión como 'MasterChef Celebrity'. En este mismo programa también han participado otros miembros del casting de 'Al salir de clase', como Félix Gómez o Fernando Andina. Ahora Cristina Castaño es muy conocida gracias a su personaje en 'La que se avecina', pero cualquier fan de 'Al salir de clase' se acuerda de su paso por la serie. Lo mismo sucede con Víctor Clavijo, que ha participado en series tan míticas como 'Amar es para siempre' o 'El Ministerio del Tiempo', donde dio vida a Lope de Vega. Él interpretaba a Raúl, hermano de Dani, al que daba vida Sergio Peris-Mencheta, quien tuvo que tomarse un respiro en su carrera cuando le diagnosticaron un cáncer. Una vez recuperado, no ha dudado en regresar al teatro, su hogar. En su aventura le ha acompañado su mujer, Marta Solaz, también actriz y responsable de dar vida a Violeta (hermana de Santi).

Marta Solaz continúa ejerciendo como actriz