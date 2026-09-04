Laura Ulldemolins confiesa su crisis con Borja: "Hemos llegado a plantearnos dejarlo"

Laura Ulldemolins ha confesado que su relación con Borja atraviesa un momento complicado. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista' se ha sincerado sobre su crisis de pareja con el andaluz tras haber sido cuestionada desde el principio su relación y en una semana importante para ambos. Aunque parecía que todo les iba bien, la influencer ha reconocido que han llegado plantearse dejarlo tras una gran discusión.
“No se puede fingir”, así se ha mostrado Laura Ulldemolins en su canal de Infinity ‘Con vista a by Laura Ulldemolins’. En una fecha muy señalada para ella al coincidir con su cumpleaños, el encuentro entre su familia y la de Borja y la fiesta que le han organizado, la creadora de contenido ha vivido muchas emociones, pero eso no ha quitado para que hable sin filtros.
Laura Ulldemolins es consciente de que está atravesando una crisis con Borja y que no va a edulcorar lo que les está pasando. Para agradecer el apoyo y también para que no pille por sorpresa a sus seguidores, esta ha contado cuál es actualmente su situación. “Nos ha costado tomar la decisión, pero no podemos fingir que estamos bien”, ha confesado junto al sevillano en un viaje que ambos han hecho en coche.
Una confesión en la que han reconocido que se tienen mucho cariño y que se quieren, pero que eso no es suficiente a la hora de abordar una convivencia. Tanto Laura y Borja han admitido que este es el escenario más extremo y malo en el que se han visto hasta la fecha, pero no ha sido el único porque también han pasado por momentos de duda y difíciles de los que también se han hecho eco.
Tanto es así que hasta se han planteado en dejarlo y tienen pendiente una conversación que no han podido tener aún y de la que confían sacar conclusiones. “No nos estamos entendiendo muy bien por así decirlo, pero evidentemente que al estar mi familia aquí, esto no vamos a hablarlo”, ha explicado la exparticipante de ‘Casados a primera vista’.
Aunque podían haber ocultado esta crisis y no dar la razón a los haters que han apuntado desde el principio que lo suyo es un montaje, Laura Ulldemolins ha optado por contar la verdad de su noviazgo con Borja. Porque, tal y como ha explicado, no hay nada malo en exponer que en una relación no todo es bueno y que ellos en caso de no superar este bache quieren hacer las cosas bien.
“Hemos tenido una relación, relativamente sana, muy bonita, con muy buenos recuerdos y no vamos a fastidiarlos el día que lo dejemos por el show”, ha recalcado, especificando que no se pasearán por los platós de televisión ni tampoco se enzarzara en una guerra pública como le pasó con Lorenzo, su marido en ‘Casados a primera vista’.
“No vamos a especificar nada porque son cosas privadas, pero no estamos pasando por un buen momento”, Laura Ulldemolins
En este momento que no está siendo bueno, Laura Ulldemolins reconoce que les está costando entenderse y que las discusiones están siendo motivadas por los roces de la convivencia. “No hay terceras personas”, ha reconocido tanto ella como Borja para no dar pie a habladurías, aunque ellos se guarden los detalles de esta crisis.
“No todo es un camino de rosas, nos tenemos muchísimo cariño, nos queremos un montón. Nada ha sido una farsa” expresa Laura, que, a pesar de no ocultar que está viviendo este momento difícil con Borja, no se arrepiente de nada de lo que han vivido juntos, aunque ahora estén pendientes de tomar una decisión con su futuro.