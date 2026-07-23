Con vista a by Laura Ulldemolins 23 julio 2026

La exparticipante de 'Casados a primera vista' destapa el complicado momento que vive con Borja y cómo ambos están poniendo de su parte por la relación

Laura Ulldemolins, de ‘Casados a primera vista’, no se esconde nada y ha querido abrirse a sus seguidores para hablar del difícil momento que vive con Borja. La influencer está feliz en su relación, pero ciertos comentarios y situaciones se han malinterpretado y eso ha generado entre ellos dificultades a las que se están enfrentando en su nuevo día a día. “Yo nunca me voy a engañar a mí misma”, ha confesado en su canal de Mediaset Infinity ‘Con vista a by Laura Ulldemolins’. Esto lo dice porque es consciente de que el principio de su noviazgo por sus circunstancias no ha sido de lo más típico y todo el rato los comentarios en torno a ellos se centran en que lo suyo es un montaje.

La creadora de contenido está totalmente segura de lo que siente por el andaluz y no le importa demostrarlo haciéndose un tatuaje o hasta el punto de asegurar que quiere que sea el padre de sus hijos. Sin embargo, los obstáculos a los que se están enfrentando les están pasando factura y están poniendo a prueba su historia de amor. La petición de Laura a Borja “Estoy poniendo mucho de mi parte y Borja está aguantando muchísimo, él también está poniendo de su parte”, ha confesado la que fuera participante en la primera edición de ‘Casados a primera vista’. Su participación en ‘Amor… ¡O lo que surja!’, el ver a Lorenzo y los comentarios que se han dicho en el plató a ella le han afectado. “Yo he estado bastante insegura”, ha reconocido Laura. El llegar a hacerse preguntas y tener miedos ha hecho que ambos se tambaleen, pero está segura de que esto será algo pasajero. “Sé con quién quiero estar, sino no estaría con esa persona. No es que tenga que escoger es que ha sido Borja desde el principio, pero eso al final solo lo vamos a saber nosotros por más que intentemos demostrar”, ha explicado la influencer. Lejos de esconder la realidad que viven y el tratar de presentar una relación feliz y perfecta, Laura Ulldemolins ha optado por ser transparente. Sus declaraciones reflejan que, están ante situaciones complicadas, pero ambos siguen luchando porque se quieren. “Necesito que él no dude del amor que le tengo”, ha expresado.

Laura Ulldemolins confiesa cómo está su relación con Borja