Claudia, villana por accidente 17 agosto 2026

Claudia Chacón, exconcursante de 'Supervivientes' y de 'LIDLT', rompe su silencio para defender el romance de su amiga íntima Maica Benedicto con Juan Faro

La relación de Maica Benedicto y Juan Faro ha sido el romance sorpresa del verano y está generando todo tipo de reacciones. Ahora, Claudia Chacón, amiga íntima de la ganadora de ‘Supervivientes 2026’ se ha sincerado y ha opinado abiertamente sobre esta incipiente historia. Tras recibir infinidad de mensajes de sus seguidores, la exparticipante de ‘LIDLT’ ha respondido en su canal de Infinity 'Claudia, villana por accidente'. A pesar de que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a Juan Faro y asegura que está deseando que se lo presente su amiga, la influencer asegura que las impresiones que tiene sobre él son muy positivas. Según relata y lo que ha podido saber a través de Maica, el comportamiento del empresario demuestra mucho más de lo que se está diciendo.

“Es una persona detallista, que se compromete y es cariñoso; mucho más sensible de lo que parece”, ha afirmado la exconcursante de ‘Supervivientes'. Y, aprovechando todo lo que se ha dicho en torno a Juan Faro estos días acerca de cómo es y su pasado, Claudia ha pedido que les dejen en paz y que vivan su historia tal como sea. “Si tiene que salir mal ya estaré yo para ayudarla, pero a mí lo que me importa es que disfrute del momento y viva esta ilusión de la manera que se merece”, ha expresado rotunda. ¿Ha investigado sobre Juan Faro? Por otro lado, sus seguidores también han querido saber si la propia Claudia Chacón ha investigado en torno a la figura de Juan Faro y si ve próxima una escapada a Ibiza de los cuatro juntos por las informaciones que le va dando Maica. La creadora de contenido ha admitido que sí que ha preguntado un poco por la ilusión de su amiga, pero cree que es “innecesario investigar”. Para ella esto ha sido toda una sorpresa y no conocía de antes a la ilusión de Maica Benedicto. Eso sí, ahora que le tiene fichado sí que reconoce que hacen buena pareja y que es el prototipo de hombre que buscaba su amiga. “Sí me gusta para ella porque quería un rancherito y el chico se pone un sombrero y es un rancherito”, ha señalado.

Claudia Chacón habla de la relación de su amiga Maica Benedicto y Juan Faro