Claudia Chacón y su novio Sergio se sinceran sobre su intimidad y revelan si han hecho un trío

Claudia Chacón y Sergio continúan mostrando más aspectos y resolviendo las dudas seguidores sobre su relación en un nuevo capítulo de 'Claudia, villana por accidente ’, disponible en Mediaset Infinity. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y su novio se han sentado frente a la cámara para desvelar sus confesiones más íntimas . Lo que han probado, lo que les gustaría experimentar y si han llegado a hacer un trío . ¡Todo lo han contado sin tapujos!

Después de haber enseñado el piso que comparten y de haber pasado un verano especial juntos, la que fuera también participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha aprovechado este vídeo para mostrar la complicidad que tienen y la confianza también que han ganado para hablar de los aspectos más íntimos de su relación. Respondiendo a las preguntas de sus seguidores, curiosos por conocer si la pareja es más convencional o innovadora, los novios se han atrevido a desvelar qué cosas nuevas les gustaría probar en la intimidad.

“Es la experiencia”, confiesa la influencer antes de dar detallada su explicación. Claudia Chacón se ha adentrado en un terreno cada vez más ‘hot’ para indicar cómo es su relación en el terreno sexual, además de mencionar las actividades que les interesaría probar juntos y también las que prefieren hacer por separado.

Claudia Chacón y su novio Sergio responden sin filtros

A pesar de estar de acuerdo en muchos puntos, la pareja se topa también con algunas opiniones contrarias sobre lo que estarían dispuestos a hacer en la intimidad. Por un lado, Claudia Chacón ha admitido que no le importaría probar a hacer un trío, aunque pone su condición si está en pareja. “Lo haría con alguien que no tuviera un vínculo”, ha reconocido después de ver que Sergio no está tan animado con este punto.

Al atravesar esa barrera y ponerse en esa situación, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha ido más lejos para calmar la curiosidad de sus seguidores. Si hiciese un trío, ¿con quién preferiría? La influencer no ha tenido dudas en responder: “Yo si ya se hace, pues se prueba ya de todo”, ha admitido.