El paso por ‘Supervivientes’ ha marcado un antes y un después en la vida de Claudia Chacón, pero también en la concepción que tiene sobre una pareja y todo su pasado sentimental. La influencer no ha dudado en sincerarse en su canal de Infinity 'Claudia, villana por accidente' sobre su situación actual con Gilbert tras encontrarse recientemente.
Al ser preguntada por la huella que dejó esta historia en su vida, la creadora de contenido y exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha reconocido abiertamente que ha aprendido y más después de encontrarse con él y manejar esta situación. El reencuentro le ha presentado a un Gilbert que no reconoce, pero ella no quiere guardar rencor de esa historia.
“Ahora veo a una persona diferente de la que yo conocí, supongo quizá que es por el daño que sufrió”, ha confesado acerca de algunas facetas de su ex que no esperaba, tal como cuenta. El volver a cruzarse con él fuera de las cámaras le ha dejado claro algo y de eso ha reflexionado en su canal de Infinity.
La joven ha descrito esta situación como un cruce cordial, pero frío. “No hemos hablado nada más de hola y adiós, pero es que creo que ninguno tiene intención de nada, en plan, realmente ya está”, ha admitido, asumiendo que, tras lo pasado entre ellos, este es el contacto que van a tener.
Sin tener más reproches y con el corazón ahora ocupado, Claudia Chacón reconoce no tener resentimiento por todo aquello que se dijeron al terminar el episodio en República Dominicana. “Me daría igual tener una conversación con él porque ya tengo asimiladísimo que no es una persona para mí”, ha confesado.
La exconcursante de ‘Supervivientes’ insiste en que ha asimilado por completo que Gilbert no era la persona destinada para su vida y por eso el presentar ambos casi indiferencia es algo que ya ni le duele, ni le afecta. “Lo que ha pasado ha tenido que pasar y que no tengo ningún tipo de sentimiento, ni de atracción, ni de absolutamente nada”.
En este vídeo que ha grabado, Claudia habla de que está en una nueva etapa y que tiene las ideas plenamente claras. Concentrada en su presente y muy enamorada, la exconcursante de 'Supervivientes' da por zanjada su historia o cualquier polémica con Gilbert. “Me podría tomar hasta una café con él porque me da exactamente igual. Tengo muy claro la persona que tengo al lado y lo que quiero con esa persona”, ha expresado a raíz de este último encuentro con su ex.
Sin tener cuentas pendientes, Claudia Chacón ha hecho una declaración de amor a raíz de lo que siente y tal como se encuentra en este mismo momento. “Tengo muy claro lo que sí es estar enamorada ahora y no sé pues me da igual. Como que te perdono todo lo que quieras porque ya no me duele, no me afecta y le deseo lo mejor”, ha expresado en relación a cómo está y cómo se ha quedado tras este encuentro con el hombre al que un día se entregó y vivió la experiencia de ‘La isla de las tentaciones 9’.