Claudia, villana por accidente 04 agosto 2026

Claudia Chacón habla en su canal de Infinity 'Claudia, villana por accidente' de su último encuentro con su exnovio Gilbert tras regresar de 'Supervivientes'

El paso por ‘Supervivientes’ ha marcado un antes y un después en la vida de Claudia Chacón, pero también en la concepción que tiene sobre una pareja y todo su pasado sentimental. La influencer no ha dudado en sincerarse en su canal de Infinity 'Claudia, villana por accidente' sobre su situación actual con Gilbert tras encontrarse recientemente. Al ser preguntada por la huella que dejó esta historia en su vida, la creadora de contenido y exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha reconocido abiertamente que ha aprendido y más después de encontrarse con él y manejar esta situación. El reencuentro le ha presentado a un Gilbert que no reconoce, pero ella no quiere guardar rencor de esa historia.

“Ahora veo a una persona diferente de la que yo conocí, supongo quizá que es por el daño que sufrió”, ha confesado acerca de algunas facetas de su ex que no esperaba, tal como cuenta. El volver a cruzarse con él fuera de las cámaras le ha dejado claro algo y de eso ha reflexionado en su canal de Infinity. Su último encuentro con Gilbert La joven ha descrito esta situación como un cruce cordial, pero frío. “No hemos hablado nada más de hola y adiós, pero es que creo que ninguno tiene intención de nada, en plan, realmente ya está”, ha admitido, asumiendo que, tras lo pasado entre ellos, este es el contacto que van a tener. Sin tener más reproches y con el corazón ahora ocupado, Claudia Chacón reconoce no tener resentimiento por todo aquello que se dijeron al terminar el episodio en República Dominicana. “Me daría igual tener una conversación con él porque ya tengo asimiladísimo que no es una persona para mí”, ha confesado.

Claudia Chacón zanja su historia con Gilbert tras 'Supervivientes'